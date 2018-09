Comunicat de presă

Gala se anunță deja un succes, fiind puse în vânzare ultimele bilete, așadar se preconizează un spectacol performat cu casele închise. Această dorință de participare a publicului i-a determinat pe organizatori să înceapă deja trasarea direcțiilor pentru Regal de Balet, ediția anului 2019.

“Pentru a realiza un spectacol de succes este nevoie de multă determinare și daruire față de actul artistic în sine. Amprenta personală a fiecărui artist formează un lanț de emoții menite să dea viață poveștiilor din seara de 3 Septembrie la Teatrul Național din București." - declară în acest sens Alice Minoiu.

Pe scena TNB vor performa: Reece Clarke – The Royal Danish Ballet, Marina Minoiu și Emerson Moose - The Royal Danish Ballet, Julian McKay -Mikhailovsky Theatre Robert Enache, Andra Ionete și Răzvan Cacoveanu - Opera Națională București. Acestor balerini li se vor alătura Tudor Moldoveanu și Alexandra Pera - Czech National Ballet, Sabina Yapparova , Alaia Rogers și Marian Furnică - Vienna State Ballet, Alban Lendorf - American Ballet Theatre, Calvin Richardson - The Royal Ballet, Akane Ichii - Estonian National Ballet, Maya Negishi - Teatrul de Balet din Sibiu, Amyra Badro - Teatro Principal de Zaragoza, Ana Bodea - artist independent, precum și Cristian Preda - artist independent.

Spectacolul de balet va fi o demonstrație a artei desăvârșite, în pași de dans, într-un cadru plin de emoție și trăiri. Din punct de vedere coregrafic, lucrările lui Ross Freddie Ray, fost balerin al Operei Naționale București, absolvent și preminant al Royal Ballet School din Londra, ale lui Radu Poklitaru, Ben Van Cauwenburgh, Andrei Cozlac și Calvin Richardson vor fi construcții pline de măreție, care cu siguranță ne vor uimi. Muzica este, de asemenea, un element ales special pentru eveniment: acordurile baletului clasic vor fi completate de compozițiile celebre aparținând lui George Enescu sau Ciprian Porumbescu.

Sponsorul principal al evenimentului este ADREM, iar TAROM este transportatorul oficial. Spectacolul este susținut, de asemenea, de partenerii: Eisberg, Garanti Bank, KPMG România, Promenada MALL, Restaurant Casa Doina, Acrom, Modul Design, Ross Freddie Ray Productions, Casa de Balet, Diamond Boutique, ADAA, Sinziana Iaru Make-Up School, Andra Cosmetics, Pachiu & Associates, Alira, Leonidas, Palatul Noblesse, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Casa Macca, Alchimia Florilor, Le Boutique Hotel Moxa, Camerata Regală, Sansha, Mara Mura și Dose Cafe.

Evenimentul este recomandat de Europa FM.

„Regal de balet la TNB” este un proiect organizat de Mihai A. Cacoveanu prin Asociația Nevoia de Educație(ANE), sub deviza „Celebrăm Marea Unire prin momente mari de cultură!”. ANE alături de Nevoia de Artă, desfășoară evenimente cultural-educaționale, sprijinind inovația și tinerii, având inițiative precum Bacopedia, BAC TV și Pauza de teatru.

Inițiatorul proiectului și co-organizator este Alice Minoiu, balerină și absolventă a Universității „Gheorghe Cristea”, secția Coregrafie, implicată în promovarea artei coregrafice în România.

Pe 3 septembrie, ne întâlnim așadar la Regal de Balet, pentru o seară fantastică a artei pe poante, pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri. Biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro, în oficiile Poștei Române semnalizate Bilete.ro, pe www.mystage.ro, precum și la Casa de bilete a Teatrului Național București.

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați evenimentul de pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/regaldebalet/ sau să ne contactați direct la adresa de e-mail avem@nevoiadeeducatie.ro.