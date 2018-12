Poveștile spuneau că, dacă vrei să ajungi într-o clipită într-un tărâm magic, nu trebuie decât să te sui pe un cal alb înaripat, care să te ducă peste mări şi ţări sau să bei o poţiune fermecată, care te transformă în fum rozaliu şi te face invizibil. Însă Legenda modernă te direcţionează către lumea magică a filmelor Disney.

O nouă poveste cu încântătoarea Clara, care porneşte într-o aventură fantastică în lumea Celor Patru Tărâmuri, a prins contur la Studiourile Disney, cu ajutorul unei super-echipe de producţie, care a trecut peste momente pline de provocări şi amuzament pentru a da viaţă unor personaje bizare şi unei lumi cu totul ieşite din comun.

În mega producția „The Nutcracker and the Four Realms/Spărgătorul de Nuci și Cele Patru Tărâmuri” îi veți descoperi pe Keira Knightley în rolul Zânei Fondantelor, pe Mackenzie Foy ca Clarape Helen Mirren în rolul Mamei Ginger și pe nimeni altul decât Morgan Freeman ca excentricul naș Drosselmeyer. Distribuția îi mai include și pe Eugenio Derbez (Hawthorne), Richard E. Grant (Shiver), Jayden Fowora-Knight (Philip Hoffman), alături de Matthew Macfadyen, Ellie Bamber și Thomas Sweet.

Filmul fantastic „The Nutcracker and The Four Realms / Spărgătorul de nuci și cele patru tărâmuri” este distribuit de Forum Film România şi a avut premiera în cinematografe pe 30 noiembrie 2018, în format 3D (subtitrat și dublat).