Cum poti crea rapid un ambient mai placut in locuinta ta

Pentru ca avem un program tot mai plin, de multe ori ajungem sa petrecem mai mult timp la birou decat acasa. Rutina zilnica poate fi destul de stresanta, mai ales daca pe langa sarcinile de serviciu mai avem si alte lucruri de rezolvat, asa ca a devenit mai important ca oricand sa gasim un refugiu de relaxare in propriile noastre locuinte. Acasa ne reincarcam bateriile, ne deconectam de la ritmul de lucru si ne punem gandurile in ordine.

De aceea, atmosfera din casele noastre ar trebui sa ne ajute sa facem aceste lucruri, nu sa contribuie la stresul si ingrijorarile zilnice. Cat timp locuinta ne este bine organizata si amenajata, spatiul de acasa va fi unul relaxant, in care vom reusi sa gasim un colt de pace si liniste. Adesea, nu este nevoie de o renovare completa pentru a o transforma in refugiul de care avem nevoie. Chiar si unele mici imbunatatiri ii pot schimba atmosfera intr-una in care sa ne simtim cu adevarat ca acasa:

Florile proaspete

Florile au un efect linistitor atat din punct de vedere vizual, cat si senzorial. Daca ai un colt de natura in locuinta, aerul va fi mai bine oxigenat si parfumat, iar incaperile vor capata un aspect mai „fresh”. O vaza cu flori colorate pe masa din bucatarie sau din living poate adauga un plus de prospetime incaperii si poate contribui cu succes la crearea unui ambient mai placut.

Culori linistitoare

Culorile au un impact semnificativ asupra starii noastre de spirit. Daca nuantele tari de rosu, galben sau portocaliu pot, deopotriva, sa ne umple de energie, dar si sa ne dea o stare neplacuta de agitatie, culori precum verdele crud, albastrul sau tonurile calde de bej ori maro sunt ideale pentru a decora un spatiu de relaxare. In general, culorile neutre sunt recomandate pentru amenajarea incaperilor destinate odihnei, datorita efectului lor relaxant.

Iluminatul placut si natural

Atunci cand ti-ai petrecut o buna parte din zi cu ochii in monitorul calculatorului de la serviciu, ultimul lucru de care ai nevoie cand ajungi acasa este sa iti obosesti si mai mult privirea intr-o lumina obositoare. Iluminatul inteligent al locuintei are un impact considerabil asupra mentinerii unei atmosfere placute in incaperi.

Becurile cu lumina care o imita pe cea naturala, precum si sistemele de iluminat care pot fi controlate de pe telefon , doar prin apasarea unui buton, pot transforma complet ambientul unui spatiu. De exemplu, unele sisteme de iluminat iti permit acum inclusiv sa setezi ora la care vrei sa te trezesti sau la care vrei sa adormi, prin ajustarea corecta a luminii.

Materiale naturale

Pentru un somn odihnitor nu ai nevoie doar de o saltea confortabila, ci si de niste asternuturi moi, placute la atingere, care sa te ajute sa te relaxezi si sa adormi usor. Alege materiale naturale, care sa absoarba umezeala si sa reziste in timp. De asemenea, perna pe care dormi trebuie sa iti sustina cat mai bine gatul si zona cervicala, astfel incat sa nu te trezesti dimineata cu dureri de cap sau de spate. Incearca, pe cat posibil, sa testezi pernele si salteaua in magazin, inainte de a le cumpara, pentru a vedea cat de bine te simti pe ele.

Organizarea inteligenta a spatiului

Haosul si lipsa de organizare din casa iti pot da o senzatie de neliniste si iritare. Cu cat locuinta ta este mai bine ordonata, cu atat te vei simti mai relaxata acasa. Daca ai senzatia ca pierzi razboiul cu dezordinea, atunci poti investi in mai multe spatii de depozitare, care sa te ajute sa iti mentii toate lucrurile in ordine si sa nu pierzi timp cautand ceva anume atunci cand ai nevoie. Mai mult, ca nu pierzi ore bune facand curat in timpul tau liber, atunci ai grija sa iti rupi zilnic cate cinci-zece minute pentru a face ordine in casa si te vei convinge cat de mult poate conta acest lucru pentru linistea ta.

Sursă foto: Shutterstock/Copyright:Roman Samborskyi