Traversam o perioada foarte dificila și din păcate trebuie sa ne adaptam. Grija pentru sănătatea noastră și a copiilor noștri este pe primul loc. Dacă pana acum timpul liber era atât de peretios, dintr-o data timpul este la dispoziția noastră.

Datorita nivelului actual de dezvoltare a tehnologiei (smartphone, tableta, laptop), care ofera posibilitatatea alegerii momentului din timpul zilei pe care vrei sa il dedici cumparaturilor, shopping-ul online a devenit cea mai la îndemâna solutie pentru parinti.

La mare cautare sunt platformele de tipul “one stop shop”, in care fiecare sa gaseasca produsul pe care il cauta si care ii corespunde, la care se adauga o experienta completa, unica, deosebita si mai ales placuta, pentru parintii extrem de ocupati si activi, unde acestia se pot relaxa alegand produsele preferate, pot cumpara un cadou, ii pot face o surpriza micutului lor, pot afla informatii noi, precum cele legate de moda, de materialele folosite la fabricarea produselor, sau pot chiar gasi o sursa de inspiratie pentru decorul casei lor.

Vedetele din România care sunt fericite ca in aceasta perioada pot petrece timp de calitate cu copiii lor și pentru ele shoppingul online este de cel mai mare ajutor. Adelina Pestritu, Feli, Laura Cosoi și Ela Craciun au povestit ce activități au cu copii lor in perioada de autoizolare, ce jocuri și ce jucării prefera micutii.

“Noi ne-am creat propriul parc acasa, din jucariile bObles. Asa mai consumam din energia lui Nicholas. Ii place sa se catere pe bObles, iar acum le incercam chiar si noi”., a declarat Ela Craciun.

“ Pe www.adinish.com gasiti o gama larga de produse, fabricate din materiale naturale si / sau reciclabile (bambus, cauciuc natural, sticla, silicon, bumbac, lana etc.), majoritatea dintre ele putand avea mai multe intrebuintari si fiind concepute sa aiba o durata lunga de viata. Produse ecologice propuse de noi, reunesc in mod desavarsit designul remarcabil, si grija pentru mediul inconjurator.“. Brand-ul danez bObles stimuleaza imaginatia copiilor prin joaca si in acelasi timp le dezvolta abilitatile motrice. bObles a creat cinci simboluri care reprezinta regulile esentiale pentru miscare, bazate pe elemente naturale, fundamentale pentru dezvoltarea abilitatilor motrice ale copiilor. Principiile acestora constau in folosirea jocului si grija pentru un corp fericit. Pentru copii, miscarea ar trebui sa fie minunata, distractiva si nelimitata. Pe masura ce copilul creste, este recomandat ca miscarea sa devina un element central in dezvoltarea abilitatilor motorii ale copilului. Provocarile fizice genereaza experiente corporale, care bucura corpul. bObles numeste aceasta metoda de dezvoltare "The happy development" (dezvoltare intr-un mod distractiv). Produsele pot fi folosite chiar si de bebelusi. De exmplu Puisorul bObles este o piesa cu functionalitati multiple.”, a declarat Adina Foldager, fondatoarea brandului Adinish.

“Suntem foarte fericiti ca putem sa petrecem mai mult timp alaturi de Zenaida. Ne bucuram pe cat cuprinde de noile achizitii de la Adinish si descoperim impreuna frumusetea copilariei. Chiar este un timp de calitate pe care alegem sa-l petrecem in familie.”, a declarat Adelina Pestritu.

"Eu sunt indragostita de Adinish de 1 an si jumatate aproape. Cu putin inainte de a veni fetita mea pe lume. In tot timpul acesta, inca din primele ei zile de viata fetita mea a fost si ea fana Adinish de la primul ei babynest, pana in prezent cand deja este mai mare si ne jucam in cort, sau cu puzzle-uri, sau ( mai nou ) ne bem ceaiul impreuna la masa si scaunelele Norei pe care tocmai le-am primit. Mutati la casa noua, pregatim in aceasta perioada dormitorul fetitei noastre fix asa cum l-am visat!.”, a spus Feli Donose.

“Este bine cunoscut ca in tarile nordice jucariile din lemn sunt preferatele copiilor si familiilor. Pe langa faptul ca jucariile din lemn sunt biodegrabile, sustenabile si materialul este unul cald, aceste produse educationale ajuta la dezvoltarea imaginatiei si a simturilor senzoriale. Kid’s Concept este o marca suedeza care incurajeaza joaca in randul tuturor copiilor. Brand-ul produce mobilier si decoratiuni pentru camera copilului si este specializat pe jucariile din lemn, educationale, care dezvolta aptitudinile copiilor. Produsele sunt testate dupa cele mai stricte normative europene, iar culorile folosite sunt produse de baza de apa si nu contin substante toxice.”, a încheiat Adina Foldager, owner Adinish.com.

Adinish este un brand implicat in protectia mediului, motiv pentru care a ales sa reprezinte exclusiv in Romania doar marci care sustin protectia mediului si au o abordare durabila. Astfel, pentru ambalarea produselor, acestea se foloseste o cantitate redusa de plastic, se utilizeaza materiale reciclate si majoritatea sunt certificate GOTS (nu elimina deseuri toxice in natura). Mai mult decat atat, brandul susține actiuni de constientizare a importantei consumului responsabil si a cresterii copiilor cu simt de raspundere pentru mediu si societate.

Pentru ca urmează perioada sărbătorilor Pascale și copii nu trebuie privați de bucuria cadourilor, pe site-ul https://adinish.com/găsiți o gama variata de cadouri pentru cei mici. Transportul este gratuit indiferent de valoarea comenzii.