Ghidul Metodei Gabriel de folosire a mintii pentru transformarea totala a corpului tau.

Metoda prezentata in Vizualizare pentru scadere in greutate (Visualization For Weight Loss), reprezinta o schimbare completa de paradigma care furnizeaza rezultate fenomenale, si nu va trebui sa luptati sau sa va privati corpul in nici un fel.

Jon Gabriel spune ca realitatea statistica arata ca dieta restrictiva nu functioneaza niciodata pe termen lung. De ce? Pentru ca o dieta restrictiva nu se adreseaza niciodata cauzelor reale care determina cresterea in greutate. In aceasta carte audio, autorul vorbeste despre stres si efectele acestuia asupra greutatii corporale, despre crearea obiceiurilor, schimbarea lor, vizualizarea pentru formarea unor obiceiuri sanatoase, redescoperirea bucuriei de a face miscare, recuperarea somnului linistit. De asemenea, va prezinta sapte pasi spre o vizualizare perfecta.

