FOTO: Brazi de Crăciun eco-friendly pentru sărbători cu drag de natură

Un viitor mai bun se poate construi începând chiar de Sărbători. Avem ce să facem!

Atunci când ne gândim la Crăciunurile copilăriei, primele imagini care ne vin în minte sunt cele cu bradul sau creanga de brad din casă, împodobită cu beteală, globuri atât de vechi încât și-au pierdut strălucirea, dar atât de îndrăgite, portocalele curios atârnate în brad și miros de vin fiert. An de an, aceeași imagine se repetă cu brazii din case, de fiecare dată alții, prezenți în centrul atenției timp de câteva zile, ca mai apoi, când se usucă, să împânzească orașul cu o dezolantă imagine a uitării momentelor festive și a reintrării în normalul gri. Ca și cum am tăiat o șuviță din părul naturii pe care, atunci când ne-am plictisit de ea, am lăsat-o să moară singură prin ghene și pe la colțurile scărilor.

În acest an, poți face o schimbare mică, mică în viața ta, dar care are un impact covârșitor asupra mediului. Cu siguranță nu poți da ceasul poluării înapoi singur doar cu un gest mărunt, dar nu uita că 1000 de oameni care fac un gest mic de ajutorare a naturii sunt în realitate 1000 de gesturi de bunătate către mediu și către noi înșine. Prin urmare, Kudika și Lidl îți lansează în acest an provocarea sărbătorilor fără risipă de mâncare, fără risipă de bani și fără risipă de resurse naturale.

Dacă vrei să te alături inițitivei de construire responsabilă a unui viitor mai bun, mai curat și mai verde, află de aici care sunt gesturile mici prin care poți contribui și tu. Nu spune că n-avem cum! Avem ce face!

De altfel, azi îți vom propune câteva variante de brazi eco friendly, pe care îi poți ”construi” la tine acasă din câteva elemente simple care să găsesc în locuința oricui.

În această perioadă, vom descoperi împreună cât de mare este impactul unor gesturi mici de grijă asumată față de natură, iar primul pas pe care îl vom face împreună este descoperirea unor brazi de Crăciun...alternativi, plini de culoare, chiar și de arome, la construirea cărora poate participa întreaga familie, de la mic la mare!

Bradul din crenguțe căzute

Cu siguranță la fiecare plimbare prin parcuri sau păduri ai observat mici bucățele de lemn căzute. Adunate cu grijă, acestea poate fi transformate foarte simplu într-un brad spectaculos de Crăciun. Ai nevoie doar sfoară, de bețele căzute și de imaginație.

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să potrivești dimensiunile crengilor în sistem piramidal și să le legi între ele. Tot ce îți ramâne de făcut este atârni brăduțul în perete de un cui și să îl decorezi după bunul plac. Pentru un efect spectaculos, îți recomandăm să folosești instalații luminoase cu LED care vor întregi atmosfera de sărbătoare și care consumă foarte puțin energie.

Foto Tatyana Soares / Shutterstock

Brăduț din paste

Ce-i drept, sub un astfel de brad va fi destul de dificil să pui darurile, dar cu siguranță confecționarea lor îi va bucura pe copii și le va distrage atenția cât se strecoară în casă Moșul cu cadourile. Mai mult de atât, în timpul operațiunii de asamblare a acestor mini-brăduți, copiii pot afla de la cei mari cât de important este să avem grijă de planeta pe care trăim, să o îngrijim și să o păstrăm curată, întocmai cum facem cu casele.

Pentru acest proiect, ai nevoie de o bucată de carton recilat, pastele pe cale să expire, lipici și vopsea prietenoasă cu cei mici. Pentru baza brăduțului, ai nevoie de o buctă dreptunghiulară de carton pe care o îndoi în formă de con și tai surplusul, astfel încât bradul să fie echilibrat, apoi lipiți pastele pe conul de carton. La final, decorațiunea poate fi pictată și împodobită exact așa cum îl poartă imaginația pe micuțul pictor!

Foto Olya Detry / Shutterstock

Brad de Crăciun...varianta rapidă!

În ultima perioadă, programul tuturor a fost dat peste cap din cauza condițiilor imprevizibile în care trăim de câteva luni bune. Dacă te afli în această situație, iar timpul pe care îl ai la dispoziție este limitat, îți propunem cea mai rapidă variantă de brad de Crăciun eco-friendly pentru care nici măcar nu va trebui să ieși din casă. Dacă ai o scară dublă la îndemână, cu câteva decorațiuni tradiționale, aceasta poate fi transformată într-un brad urban-chic! Pentru un efect complet, poți completa imaginea festivă cu o instalație luminoasă cu consum redus de energie!

Foto Uliana Kozak / Shutterstock

Brad din instalație luminoasă cu LED

O altă variantă inedită de brad de Crăciun este cel realizat exclusiv dintr-un furtun cu LED-uri. Atmosfera creată de această decorațiune țese povești despre acasă, despre sărbători, dar și despre armonie și grija pentru ceea ce ne înconjoară. Tot ce ai de făcut este să modelezi furtunul de LED-uri pe perete în forma unui brăduț stilizat și voila, obții o atmosferă de poveste!

Dacă ai suficientă imaginație, cu siguranță că bradului tău i se poate alătura inclusiv Moș Crăciun pe perete.

Foto Michal Staniewski / Shutterstock

Brad de Crăciun din umerașe

Pe lângă punga cu pungi, undeva într-un colț al casei se află și grămada cu umerașe nefolosite. În acest an, le poți transforma într-un inedit pom de Crăciun pentru care nu vei avea nevoie decât de sfoară și de aceste accesorii. În cazul în care nu vrei să le lipești pe perete, poți lega toate ”etajele” bradului între ele cu sfoară, apoi nu mai ai de făcut nimic altceva decât să îl agăți într-un cui apoi să îl decorezi cu toate globurile la care ții, cu beteală și cu ce figurine crezi că s-ar potrivi cel mai bine pentru a întregi atmosfera festivă.

Foto Africa Studio / Shutterstock

