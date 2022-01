Cine este Radu Itu de la SURVIVOR? Fost model, concurentul are o afacere prosperă cu pălării

Radu Itu este unul din cei 12 concurenți din echipa Faimoșilor. Deși a cochetat în trecut cu modelingul, tânărul în vârstă de 29 de ani are o afacere de succes cu pălării. Chiar dacă nu este străin de emisiunile tv, Radu Itu are emoții și se pregătește intens pentru plecarea în Republica Dominicană.

Emisiunea "Survivor" este pe cale să înceapă, iar concurenții își pregătesc ultimele bagaje înainte de a intra în marea competiție pentru supraviețuire. Unul dintre cei 12 Faimoși este pălărierul Radu Itu, un tânăr afacerist de succes, care, după o vacanță în Bali, viața sa a luat o întorsătură radicală.

Radu Itu nu este un nume nou pe micile ecrane, asta pentru că el a mai participat în 2018 la emisiunea "Ninja Warrior" și în 2021 la "Spash! Vedere la apă". Cu toate acestea, concurentul din echipa Faimoșilor are emoții și se pregătește intens pentru ceea ce urmează.

Pentru a fi în cea mai bună formă a sa, Radu Itu a slabit 7 kilograme și a încercat să stea nemâncat cât mai mult timp pentru a se obișnui cu condițiile din cadrul competiției.

"Am slăbit șapte, opt kilograme, mănânc o dată pe zi, să mă obișnuiesc cu foamea. Nu știu dacă am făcut bine, dar m-am pregătit de foame." a declarat afaceristul pentru ProTv.

Radu Itu are 29 de ani și a cochetat cu lumea modelingului, dar și a sportului, urmându-și una dintre pasiuni, fitness-ul. El a fost antrenor la o sală de sport, dar a renunțat la tot ce a clădit pentru a-și deschide propria afacere cu pălării. Se pare că o vacanță în Bali a fost cea care i-a deschis drumul către succes lui Radu Itu, iar când s-a reîntors în România a pus bazele propriului său magazin de pălării.

"Aveam o pasiune pentru pălării și înainte. Mi-am spus că de ce să nu le fac eu dacă tot am învățat chestia asta. Povestea pasiunii mele începe în felul următor. Am fost în Bali, am stat o perioadă de timp acolo. Eu am mers acolo să mă relaxez, să mă simt bine, să fac surf.

M-am tot plimbat, am explorat insula și am dat de un meșter acolo. Avea în jur de 75-80 de ani și s-a uitat la mine și mi-a zis: ‘Dacă tu crezi că îți place chestia asta, apucă-te să faci pălării. Du-te la tine în țară și apucă-te de acest business că o să reușești." a mai declarat concurentul de la Survivor.