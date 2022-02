Când va îmbrăca Feli rochia de mireasă? Artista visează la o nuntă cu totul specială

Feli a fost cerută în căsătorie acum doi ani, însă nu s-a grăbit să facă pasul cel mare. Recent, ea a vorbit despre fericitul eveniment și a dat detalii despre ținuta pe care o va purta.

Feli este o artistă complexă, cu melodii emoționante și o energie pozitivă debordantă. Înafara scenei, artista este o femeie iubită și împlinită, iar alături de iubitul ei și micuța Nora Luna, Feli și-a întemeiat familia mult dorită. Cu toate acestea, pe Feli și pe partenerul ei de viață nu îi leagă niciun act oficial, chiar dacă tatăl Norei a cerut-o în căsătorie pe artistă.

Acum doi ani, Feli și Cătălin, partenerul ei de viață s-au logodit iar internauții au așteptat să o vadă pe îndrăgita artistă în rochie de mireasă. Cum acest lucru nu s-a întâmplat până acum, vedeta a vorbit și despre acest aspect într-un interviu pe care l-a acordat recent pentru Viva.ro.

Ea a declarat că nu s-a grăbit să facă pasul cel mare din cauza pandemiei și că iubirea dintre ea și tatăl fetiței ei nu se va schimba cu nimic dacă vor avea o hârtie în mână.

"Nu ne-am gândit. Eu am fost cerută de soție, dar nu ne grăbim niciunde. Mai ales în vremuri cu nisipuri mișcătoare ca cele pe care le trăim acum. Până am să mă mărit, eu o să mai lansez un album, două.Lăsând gluma la o parte, nu actul oficial mă face să iubesc mai mult. Dar probabil, când voi fi mireasă, voi fi o mireasă desculță.", a spus artista pentru sursa citată mai sus.

Feli nu s-a imaginat niciodată mireasă, astfel că nu știe cum vrea să arate rochia pe care o va purta în ziua cea mare. În schimb, artista declară că are în minte numeroase ținute pentru concertele și evenimentele sale.

"Ai fi surprinsă cât de simplu e cu mine. Nici măcar nu am rochia visurilor mele „de mireasă. Niciodată nu am visat la una. Am, în schimb, în cap ținute pentru clipuri, pentru proiectele în care urmează să activez. Cu Cătălin e altfel. Când ai sentimentul că nu e decât firesc să îți duci viața lângă partenerul tău, cam uiți de rochie, nuntă și „detalii de genul ăsta”, a mai zis ea pentru Viva.ro