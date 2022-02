Acvatic Bebe Club deschide un nou club de educație acvatică pentru bebeluși

Acvatic Bebe Club anunță deschiderea unui al doilea club, în zona de nord a Capitalei, oferind lecții de educație acvatică pentru copii cu vârsta între 2 luni și 4 ani.

Ședințele de educație acvatică pentru bebeluși și copii mici se desfășoară exclusiv individual, după metoda proprie, în condiții de maximă siguranță sanitară. Dotările din noul sediu au fost adaptate contextului pandemic, investiția totală în noul sediu fiind de 175.000 de euro.

Cercetările arată că înotul început de la vârsta de 4-6 luni poate dezvolta abilități de comunicare și socializare, reglează apetitul și programul de somn, reduce anxietatea de separare și întărește sistemul imunitar. De asemenea, educația acvatică duce la creșterea stimei de sine și a încrederii în propriile forțe și pune baze solide în tranziția către alte contexte de învățare, cum ar fi limbile străine sau alte sporturi.

Însă succesul unei lecții de înot la vârste timpurii vine însă din metoda de abordare. Astfel, fiecare ședință de educație acvatică în cadrul Acvatic Bebe Club este structurată în așa fel încât copilul să se poată acomoda treptat cu apa, organismul să fie pregătit pentru efort, iar apoi să se înceapă activitatea propriu-zisă, în funcție de vârstă, lecția în sine desfășurându-se după metoda proprie elaborată de specialiștii clubului.

Dorința noastră de a deschide o nouă locație în zona de nord a Bucureștiului a venit în urma solicitărilor părinților, dat fiind că pe o zonă circulară de aproximativ 5 kilometri nu exista un astfel de club destinat bebelușilor și copiilor mici. Avem încrederea că o dată ce vor veni să viziteze noul sediu, vor oferi recomandări prietenilor și astfel ne vor ajuta să ne ducem misiunea mai departe: să conștientizăm impactul pozitiv al acestei activități în rândul cât mai multor părinți, având în vedere că este una dintre cele mai recomandate forme de mișcare, indiferent de vârstă, și singura care poate fi începută încă din primele săptămâni de viață, a precizat Carmen Dumitru, fondator și manager Acvatic Bebe Club.

Ședințele de educație acvatică: 30-50 de minute

Durata unei ședințe este între 30 și 50 minute, iar pentru a se adapta ritmului diferit de evoluție al fiecărui copil, clubul desfășoară ședințe de educație acvatică doar cu instructor individual, numărul maxim de participanți simultan la o ședință fiind 3. Clubul inaugurat în luna ianuarie este dedicat copiilor cu vârstă între 2 luni și 4 ani, iar ședințele de educație acvatică se desfășoară în condiții de maximă siguranță sanitară.

În continuare tratăm cu seriozitate și vigilență toate aceste provocări cauzate de pandemie, nu am relaxat măsurile în niciun moment. Am achiziționat, pe lângă consumabilele necesare, lămpi UVC pentru dezinfectarea încăperilor, un robot inteligent cu lampă UV pentru dezinfectarea suprafețelor și jucăriilor, un aparat de purificare a aerului, un panou antivirus separator pentru recepție. Totodată, am renovat în 2021 și clubul unde ne desfășurăm activitatea de aproape 10 ani. Am igienizat total pereții cu vopseluri pe bază de pigmenți antimicrobieni, am schimbat liner-ului din piscină, am adăugat și un sistem de electroliză salină pentru a asigura o măsură extra pentru igienizarea apei din piscină, alături de alte investiții în echipamente astfel încât cu toții să fim în siguranță, a precizat Carmen Dumitru.

În momentul de față, echipa Acvatic Bebe Club Primăverii este formată din 4 instructori experimentați și, în zilele următoare, echipa se va extinde cu alți doi instructori, foști sportivi de performanță, care predau după metoda unică, dezvoltată la nivelul celor două cluburi.

Pentru noi, educația acvatică înseamnă mai mult decât ai învăța pe copii să înoate. Copiii cresc sănătoși- emoțional, intelectual și fizic - atât prin relațiile lor, cât și prin comunitatea lor. Iar focusul nostru este tocmai să creăm aici, pentru ei și părinții lor, o comunitate, un loc unde să se simtă în siguranță și unde să revină cu drag. Dincolo de sesiunile de educație acvatică, instructorii le oferă celor mici periodic confirmări ale evoluției lor, sub formă de fotografii, mesaje personalizate, înregistrări ale sesiunilor acvatice, iar părinții sunt ținuți la curent constant cu dezvoltarea copiilor prin fișele de observație. Toate aceste lucruri creează o legătură solidă între copil – părinte – instructor, astfel încât cel mic să-și amintească mereu cu plăcere de aceste ore petrecute împreună, iar părinții să aibă o experiență inedită, a declarat Carmen Dumitru.

60% dintre copiii care participă la lecțiile de educație acvatică în cadrul Acvatic Bebe Club au vârste între 4 și 36 luni, mai mult de jumătate având până în 2 ani. 22% dintre copii continuă lecțiile mai mult de un sezon, media frecventării cursurilor în cazul acestora fiind de 2 ani. 15% dintre părinți decid să revină la clubul de educație acvatică și în cazul celui de-al doilea copil.

Vizionare placuta