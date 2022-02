Adrian Mutu, detalii despre mariajul său. Era însurat, iar Sandra avea doar 16 ani atunci când antrenorul a pus ochi pe ea

Adrian Mutu a vorbit în podcastul lui Codin Maticiuc despre relația sa actuală, dar și despre ce înseamnă maturizarea unui bărbat la 40 de ani. Pe când era doar o copilă, Adrian Mutu s-a îndrăgostit de viitoarea sa soție, iar acum cei doi formează o familie împlinită și fericită.

Adrian Mutu este un adevărat cuceritor, drept dovadă cele trei căsnicii care i-au modelat parcursul până la 40 de ani. Recent, fotbalistul a fost invitat în podcastul lui Codin Maticiuc, unde a vorbit despre primele întâlniri cu actuala sa soție. La patru ani de la nunta cu Sandra, Mutu mărturisește că trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa.

Antrenorul a povestit că a remarcat-o pe Sandra Bachici de pe vremea când participa la Miss România și avea doar 16 ani. La rândul lui, Mutu era însurat în acea perioadă, însă cu greu a putut să își ia ochii de la frumoasa bănățeancă.

„Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15-16 ani și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: «Ce fată frumoasă!» Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani.”, a povestit antrenorul în podcastul lui Codin Maticiuc.

Adrian Mutu recunoaște că mariajul actual este cel care i-a adus împlinire sufletească și că abia acum, la 40 de ani, cunoaște cu adevărat e înseamnă maturitatea.

Eu cred că sunt romantic. Relația pe care o am acum cu soția mea, e mult mai profundă decât celelalte. E la alt nivel, e mult mai sinceră. Sunt mult mai pregătit decât am fost înainte și mai sigur pe mine ca bărbat. Eu vorbeam cu niște prieteni. Vârsta de 40 de ani la un bărbat e cea mai tare vârstă.

Când îi aud pe ăștia pe la 25 de ani că sunt bărbați… nu ai de unde să știi cum e să fii bărbat la vârsta aia. La 40 știi, pentru că fizicul te ține, te cunoști bine. Ce înseamnă înțelepciunea? Experiență. Eu n-am văzut niciunul înțelept până la 30 de ani”, a mai adăugat Adrian Mutu.