Vedetele Dancing on Ice: Vis în doi luptă pentru îndeplinirea unor dorințe aparteAntena 1 lansează pe 5 martie, de la 20:00,

Antena 1 lansează pe 5 martie, de la 20:00, show-ul fenomen Dancing on Ice: Vis în doi, un show grandios în care vedetele vor concura pe gheață, în ritm de dans, alături de patinatori profesioniști.

Antena 1 lansează pe 5 martie, de la 20:00, show-ul fenomen Dancing on Ice: Vis în doi, un show grandios în care vedetele vor concura pe ghea ț ă, în ritm de dans, alături de patinatori profesioni ș ti. Cele nouă celebrită ț i care au acceptat provocarea Dancing on Ice: Vis în doi vor patina în direct, în fiecare sâmbătă alături de partenerii lor profesioni ș ti, încercând să impresioneze atât juriul, cât ș i telespectatorii. Ringul de dans al emisiunii va găzdui perechi hotărâte să arate că sunt în stare să muncească până la epuizare pentru a oferi dansuri memorabile pentru vise ce merită a fi împlinite. Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebeni ș an ș i Cătălin Cazacu sunt vedetele care vor dansa pe ghea ț ă la Dancing on Ice: Vis în doi ș i care vor face pereche cu al ț i nouă patinatori profesioni ș ti pentru un spectacol unic. Fiecare dintre vedetele Dancing on Ice: Vis în doi vor lupta din răsputeri pentru a îndeplini visurile partenerilor săi.

Pe ghea ț ă, Iulia Albu va face pereche cu Marian Prisacaru, antrenor de patinaj artistic care dore ș te să î ș i deschidă un club de patinaj dotat cu sală de pregătire fizică, cât ș i cu toată aparatura necesară. Cătălin Cazacu ș i Codru ț a Moiseanu, antrenor ș i coordonator al unei sec ț ii de patinaj artistic din Bucure ș ti, vor lupta împreună pentru a îndeplini visul lui Cezar Sendrea. În vârstă de doar 15 ani, băiatul î ș i dore ș te să facă performan ț ă în hochei, însă costurile ridicate ș i posibilită ț ile financiare mici ale familiei sale îi umbresc deocamdată viitorul sportiv la care acesta visează. Jean Gavril sus ț ine visul partenerei sale de la Dancing on Ice: Vis în doi. Ana Maria Ion, antrenoare ș i patinatoare, î ș i dore ș te să facă performan ț ă în acest sport ș i să î ș i continue atât antrenamentele de patinaj în străinătate, cât ș i facultatea. Nicolai Tand va dansa pe ghea ț ă alături de Daniela Ni ț ă ș i va lupta pentru a-i îndeplini visul de a reveni în ț ară, după ani în care a stat departe de casă. Antrenoare de patinaj artistic, Daniela î ș i dore ș te să poată relua legătura cu ghea ț a, să se antreneze ș i să sus ț ină financiar viitorul sportiv în tenis al băie ț elului său în vârstă de doar 6 ani. Oase ș i Andreea Ureche vor face spectacol pe ghea ț ă împreună pentru visul Andreei Ramona Voicu, cea mai bună prietenă a patinatoarei. Tânăra dore ș te să îi îndeplinească visul Andreei de a se pregăti cu cei mai buni antrenori din domeniu ș i de a reprezenta cu mândrie România la Jocurile Olimpice din 2026. Alături de Ruby, Zsolt Kerekes va patina pentru a- ș i îndeplini visul de a dezvolta acest sport în zona sa natală ș i de a deschide un club de patinaj artistic în Miercurea Ciuc pentru a sus ț ine evolu ț ia Anitei Nagy, fostă elevă, dar ș i a altor viitori sportivi. Cosmin Natanticu luptă pentru visul partenerei sale, Maria Andreea Coroamă, profesor ș i antrenor în domeniu. Maria dore ș te să dezvolte o sală de pregătire specifică patinajului artistic pentru a ridica nivelul patinatorilor pe care îi antrenează în cadrul clubului său. Lipsa echipamentului necesar i-a cauzat o dublă hernie de disc, însă Maria ș i Cosmin sunt încrezători că Dancing on Ice: Vis în doi le va da ocazia să î ș i îndeplinească scopul. Pe ghea ț ă, Sore va face echipă cu Gra ț iano Dinu, kinetoterapeut ce luptă pentru visul mamei sale, antrenor de patinaj artistic, cea care i-a fost ” ș i mamă, ș i tată ș i antrenor”. Ramona Dinu î ș i dore ș te să facă performan ț ă cu sportivii pe care îi antrenează, însă lipsa unei baze materiale o opre ș te momentan de a- ș i îndeplini acest vis. În show-ul fenomen de la Antena 1, Carmen Grebeni ș an va face pereche cu Lilian Brînzari, elev în clasa a 12-a ce ș i-a dedicat întreaga via ț ă patinajului artistic. Visul tânărului de a face performan ț ă în acest sport s-a năruit odată cu pandemia, pentru că nu a mai putut să se pregătească pentru Olimpiada de la Beijing. Totodată, Lilian vrea să le demonstreze părin ț ilor săi că sacrificiile pe care le-au făcut de-a lungul timpului pentru visul său nu sunt în zadar ș i speră ca prin intermediul acestui show să î ș i îndeplinească visul, acela de a- și deschide un club de patinaj artistic ș i de a termina o facultate bună.

Marea premieră Dancing on Ice: Vis în doi va avea loc pe 5 martie, de la 20:00, pe Antena 1.