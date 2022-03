Andreea Mantea nu găsește tratament la problemele sale de sănătate. Vedeta nu știe încotro să se îndrepte

Starea de sănătate a Andreei Mantea nu este deloc una bună, astfel că bruneta se confruntă de două săptămâni cu simptome insuportabile. Vedeta le-a povestit totul internauților, spunând că a încercat toate medicamentele posibile.

‘’Eu nu mai înțeleg. Nu mai înțeleg ce răceală am. Nu mai înțeleg absolut nimic. Eu știam că orice răceală ține 7 zile. Eu așa știam, că orice răceală ține 7 zile și că trece și cu pastile și fără. Covidul cât ținea, 7-10-14 zile, gripa A nu știu cât ține, 7-8-10 zile. Măi, dar eu sunt răcită de două săptămâni. Eu de două săptămâni nu-mi revin. Eu de două săptămâni nu mai pot. Ieri m-am simțit un pic mai bine și astăzi iar m-am trezit.. Iar am luat-o de la capăt. Nu mai știu ce tratament să iau, ce pastile!? De fapt, le-am luat pe toate. Am luat și naturiste’’, le-a mărturisit Andreea Mantea prietenilor ei virtuali.

Vizibil obosită și cu răbdarea la pământ, Andreea Mantea speră să își revină cât mai repede cu putință, asta pentru că în curând va modera o nouă emisiune la Kanal D și are foarte multe alte proiecte în plan.