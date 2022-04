Ce regrete are Mihai Mitoșeru după divorțul de Noemi? Actorul nu a mai putut să își refacă viața amoroasă

Mihai Mitoșeru a suferit enorm în urma divorțului de cea cu care a trăit mai bine de 14 ani. Cei doi au divorțat în 2019, însă nici până acum actorul nu a reușit să își refacă viața sentimentală.

Mihai Mitoșeru și Noemi au avut o relație frumoasă timp de 14 ani, care însă s-a încheiat cu un divorț amiabil, la notar. Povestea lor de dragoste s-a sfârșit în 2019, asta după ce neînțelegerile dintre cei doi și-au spus cuvântul.

Mihai MItoșeru și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada grea prin care a trecut dar și despre lecțiile învățate de pe urma despărțirii de cea cu care spera să rămână o viață întreagă alături.

"Am avut un divorț cum nu se poate mai civilizat, nu am ieșit să ne plângem, nu ne-am certat, nu ne-am afișat cu alte persoane. În momentul în care am divorțat la notar ne-am luat în brațe și ne-am sărutat.", a declarat omul de televiziune pentru ego.ro

Mihai a mărturisit că a mai vorbit cu Noemi în această perioadă, însă acest lucru nu a făcut decât ca lucrurile dintre ei doi să fie și mai grele. Mai mult, actorul nu a reușit să își refacă viața sentimentală și nici nu se grăbește să cunoască pe altcineva.

Acum sunt destul de pesimist. În primul rând, îmi este greu să mă gândesc la dragoste acum, este adevărat că timpul rezolvă multe. În acest moment îmi este greu să cred că o să se întâmple. M-am maturizat și vreau mult mai mult de la viață, de la o relație, de la omul cu care aș trăi, de la mine.

Cu mine m-am mai împăcat, am înțeles ce și cât am greșit în relație, am învățat și sper să nu repet acele greșeli. Îmi este greu să o mai iau de la început, mă învățasem cu omul de lângă mine. Am cunoscut niște fete care nu au fost cum aș fi vrut eu, încă nu am găsit femeia care să fie așa cum doresc eu să fie.

Am multe regrete. Aș schimba multe. În viața personală n-aș mai face greșelile pe care le-am făcut. Profesional aș fi dorit să am mai mult curaj și încredere în mine”, a mai spus Mihai pentru sursa citată mai sus.