Jojo, părere despre spitalele de stat din București. Ea a stat internată cu fiica sa și a spus totul despre cum a fost tratată

Jojo a povestit pe social media despre o experiență mai puțin plăcută, aceea când a stat internată cu fiica ei, Zora, la unul din spitalele de stat pentru copii. Vedeta a spus lucrurilor pe nume, iar acum și-a schimbat părerea despre tot ce înseamnă sistemul medical pediatric.

Jojo a trecut printr-o experiență neplăcută, asta pentru că cei doi copii ai săi au necesitat îngrijiri medicale, în urma unei enterocolite. Dacă fiul cel mare al actriței și-a revenit repede cu medicamentația potrivită, mezina familiei, Zora, a trebuit să fie internată în spital.

Jojo a avut inima cât un purice atunci când a internat-o pe cea mică la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, mai ales pentru că nu a putut să îi fie alături Zorei în primele ore în spital. Jojo le-a povestit internauților că și-a lăsat fetița cu mama ei, asta pentru că atât ea, cât și Paul Ipate au avut spectacol la teatru.

După terminarea reprezentației, Jojo a venit direct la spital și a stat cu Zora, alinându-i durerile și fiind alături de ea.

"Inainte de Paste Achim a facut enterocolita. Desi s-a simtit rau mititelul, a depasit episodul destul de bine si nu a necesitat internare. La cateva zile dupa, Zora a luat si ea virusul si s-a deshidratat destul de tare. Asa ca am ajuns cu ea la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii “Grigore Alexandrescu”. Vineri dimineata inainte de premiera piesei “O farsa de 2 lei” am internat-o pe Zora la spital pentru ca era deshidratata si apatica. A ramas acolo cu mama cateva ore pana cand am terminat eu si cu Paul spectacolul. Dupa premiera am fugit la spital si m-am internat eu cu ea. Dupa doua nopti si doua zile petrecute acolo Zora si-a revenit si sunt recunoscatoare pentru asta.", a scris actrița pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, după experiența trăită, Cătălina Grama și-a schimbat părerea despre spitalele de stat din România. Vedeta spus că medicii și asistentele s-au purtat ireproșabil și că le este recunoscătoare pentru tot ce au făcut,

"Am vrut sa scriu aceste randuri pentru ca de obicei se scriu lucruri negative despre spitalele de stat din tara, insa de aceasta data a fost o experienta pentru care vreau sa multumesc. Le multumesc doctorilor de la Grigore Alexandrescu pentru promptitudine, profesionalism si empatie ( nu m-a recunoscut nimeni, am mers nemachiata si rupta de oboseala si am fost tratata ca orice alta mamica).

Multumesc din tot sufletul meu asadar medicilor, doamnelor asistente si ingrijitoare incepand cu cei de la triaj si continuand cu toti ceilalti pentru calm, prezenta, profesionalism si capacitatea de a comunica impecabil printr-un limbaj adecvat si jucaus cu copilul meu de 5 ani care a trait experienta spitalizarii pentru prima oara. Ne-am simtit in siguranta, bine ingrijite, protejate, permanent informate si azi am ajuns cu bine acasa.", a mai scris Jojo pe social media.