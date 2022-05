Valentina Pelinel, copilărie plină de suferință. Tatăl fotomodelului a murit la 15 ani

Valentina Pelinel și-a deschis inima și a vorbit despre copilăria sa. Vedeta a suferit enorm atunci când și-a pierdut tatăl la doar 15 ani, însă visul de a deveni fotomodel a ajutat-o și a ambiționat-o să ajungă acolo unde și-a dorit.

Valentina Pelinel este astăzi o femeie împlinită și o mamă extrem de fericită. Fotomodelul a realizat tot ce și-a dorit în viață, însă parcursul său nu a fost deloc unul ușor. Vedeta a suferit enorm după ce tatăl său s-a stins din viață, chiar la vârsta în care ea avea cea mai mare nevoie de el.

Chiar dacă părinții săi nu au crezut în visul de a deveni fotomodel, Valentina Pelinel a muncit enorm pentru cariera pe care o are astăzi. Ea și-a deschis sufletul în podcastului lui Nasrin și a vorbit despre momentele dificile prin care a fost nevoită să treacă.

„Odată ce am ieșit din țară am început să câștig bani, să fiu independentă, să ajut în felul meu, dar pentru noi nu a fost ușor. Tatăl meu a murit când eu aveam 15 ani și jumătate, apoi eu am câștigat Top Model România la câteva zile după decesul lui. Și de acolo a început să mi se schimbe viața.

Tot ce se întâmplă rău nu e de la Dumnezeu. A fost greu ca și copil să înțelegi așa ceva. În situația în care ne-am trezit imediat mi-a oferit Dumnezeu ceva care să mă țină echilibrată. Pentru că eu îmi doream și visam să devin manechin. Și aveam un caiețel și decupam din ziare modelele celebre ale lumii, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, era preferata mea. Eu tot visam și proiectam”, a declarat soția lui Cristi Borcea.

Tatăl fotomodelului a decedat când Valentina avea 15 ani și nu a apucat să vadă reușitele fetei sale. Vedeta a reușit să intre la LIceul Sf. Sava și le-a demonstrat părinților ei că este un copil ambițios și muncitor.

"Tata știa că visam să devin manechin și râdea de mine. Era un om cum spunem noi românii, de caterincă. Râdeam, ne distram, jucam cărți, ne trișam unul pe altul. Jucam rummy, puneam pariuri la televizor, ne uitam la concursuri de mașini, de toate. Nici mama, nici tata, nu m-au luat în serios. Treceau repede peste subiect. Inclusiv când am vrut să dau la Colegiul Național Sfântul Sava mi-au zis: «Păi, e cel mai greu de intrat acolo, n-ai ce căuta acolo. Păi, știi că noi nu avem bani de meditații». Și eu le-am zis: «Lasă, că mă descurc, asta e, învăț zi, noapte.", a mai declarat Valentina Pelinel.