AMNA surprinde publicul cu un nou single și un look wow

AMNA a cucerit publicul cu hituri precum „Tell me why", „În oglindă" (feat. Robert Toma), „Banii", „Nu poți să mă uiți" și „Arme" (feat. What's UP), care au reușit să strângă milioane de vizualizări pe YouTube și să ajungă în topurile radiourilor din România. Printre cele mai recente colaborări ale artistei se numără „Cealaltă ea" (alături de Dorian Popa), „Cine pe cine" (alături de Robert Toma) și „Sper s-o iubești" (alături de Liviu Teodorescu).