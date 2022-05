EMSCULPT NEO, aparatul folosit de Jennifer Lopez, a fost testat de Adina Buzatu în premieră în România

EMSCULPT NEO, cel mai eficient tratament de modelare corporală fără intervenții chirurgicale din lume și preferatul vedetelor de la Hollywood, s-a lansat oficial în România.

EMSCULPT NEO, cel mai eficient tratament de modelare corporală fără intervenții chirurgicale din lume și preferatul vedetelor de la Hollywood, s-a lansat oficial în România. Adina Buzatu, Dragoș Bucurenci și Lavinia Goște s—au numărat printre vedetele care au participat la evenimentul de lansare. Aparatul folosit de Jennifer Lopez, Kim Kardashian și Meghan Fox se găsește în exclusivitate în București la Clinica Doctor Balcangiu – Stroescu din Pipera.

Aparatul a fost testat timp de o lună de cunoscuta antreprenoare Adina Buzatu. Iată ce spune despre această experiență.

“ Sunt o fire sportiv ă, fac zilnic un antrenament de foarte mult timp, mănânc cât se poate de sănătos, dar nu sunt genul care ține o dietă continuă. Din contră, îmi place să consum alimente variate și nu mă abțin de la nimic. Însă de când a adus dr. Balcangiu Stroescu acest aparat și am făcut cele 4 ședințe, nu-mi vine să cred ce abdomen conturat am obținut. Gândiți-vă că în zece ani de sală, aerobic, pilates și toate antrenamentele pe care le-am făcut nu am reușit să obțin astfel de rezultate. Recomand acest aparat nu doar celor care nu sunt doritori de a face mișcare, ci și celor care fac sport dar doresc o definire perfectă a abdomenului, posteriorului sau a celorlalte zone pe care le pot lucra cu Emsculpt Neo ”, mărturisește Adina.

Sursă foto: Comunicat de presă

Prima soluție 2-1 pentru remodelare corporală

EMSCULPT NEO este prima și singura procedură de modelare corporală non-invazivă care reduce țesutul adipos și crește simultan masa musculară, totul într-o sesiune de doar 30 de minute.

Studiile clinice au arătat în medie o reducere cu 30% a grăsimii subcutanate, o creștere cu 25% a masei musculare și o reducere medie a taliei cu 5,9 cm. De asemenea, aparatul acționează și asupra diastazei abdominale și o poate reduce în medie cu 19%.

"30 minute cu EMSCULPT NEO sunt echivalentul a 20.000 de abdomene”, a declarat Dr. Gabriel Balcangiu Stroescu, medic primar dermatolog.

Pentru rezultate optime, sunt recomandate patru tratamente la un interval de 7-10 zile între sesiuni. EMSCULPT NEO se adresează pacienților cu un indice al masei musculare (IMC) de până la 35 și este aprobat de FDA (U.S. Food and Drug Administration).