Amna, experiență traumatizată în tinerețe! Vedeta a fost diagnosticată cu o boală incurabilă

Amna și-a deschis sufletul și a vorbit despre o perioadă grea din viața sa, aceea când a fost diagnosticată cu o boală incurabilă. Nimeni nu știa cât mai are vedeta de trăit, însă Amna a reușit să ajungă în Austria, acolo unde a aflat că starea ei de sănătate era perfect normală.

Deși este o fire discretă în ceea ce privește viața personală, Amna a trăit momente grele acum mai bine de 10 ani. Vedetei i s-a pus un diagnostic pe cât de greșit, pe atât de grav. Deși nu a pronunțat exact despre ce boală este vorba, Amna a mărturisit că nimeni nu a putut să îi zică cât mai are de trăit.

Invitată recent în emisiunea "Neața cu Răzvan și Dani", cântăreața a povestit noi amănunte din acea perioadă neagră a vieții sale. Artista a spus că un an de zile a luat un tratament greșit, pentru o boală pe care nu o avea de fapt.

Șansa Amnei a venit tocmai din Austria, acolo unde doctorii au examinat-o pe artistă și i-au spus că nu suferă de boala respectivă, iar diagnosticul pus de către medicul din România este complet greșit.

„Am fost diagnosticată greșit cu o boală incurabilă. Timp de un an de zile am trăit cu acea boală și cu tratamentul pentru acea boală. Am spus că-mi dau demisia, am și făcut asta. Acea doctoriță punea diagnostice greșit, după ureche”, a mărturisit cântăreața în emisiune.

Vedeta a mai spus că doctorii din Austria au asigurat-o că este perfect sănătoasă, iar în acel moment, Amna a simțit că se naște pentru a doua oară. Acesta a fost și punctul în care artista s-a decis că muzica este ceea ce își dorește cu adevărat să facă.

„Perioada aia de un an a făcut ca din mine să iasă dorința aia nebună de a reuși cu muzica. Am renunțat la mașină, mi-am cumpărat piesa și am zis că atât cât am de trăit, eu vreau să cânt, dar repet, eu nu aveam nimic”, a mai spus artista.