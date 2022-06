Valentina Pelinel, dezvăluiri din viața de familie. Cum a reușit vedeta să fie acceptată de cei 6 copii ai lui Cristi Borcea?

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au o relație de iubire de mai mulți ani, iar începutul nu a fost deloc unul ușor. Cu toate acestea, cei doi au trecut peste orice obstacol, iar familia lui Borcea a acceptat-o pe noua parteneră de viață a afaceristului. Acum, Valentina a dezvăluit ce fel de relație are cu copiii lui Borcea și de ce anume a ținut cont atunci când i-a cunoscut pe ceilalți 6 copii.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au o relație frumoasă de mai mulți ani, însă începutul celor doi nu a fost lipsit de piedici. Cei doi s-au îndrăgostit iremediabil unul de celălalt, iar greutățile care au apărut pe parcurs i-au făcut să fie un cuplu și mai puternic.

Împreună, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au devenit părinții unui băiețel și a gemenelor, realizând o familie frumoasă și împlinită.

Totuși, înainte de a deveni mamă, Valentina Pelinel a trebuit să îi cunoască pe ceilalți 6 copii ai lui Borcea, iar acceptarea celor mici a fost unul dintre testele pe care fostul fotomodel a trebuit să le treacă. Recent, actuala doamnă Borcea a vorbit despre lucrurile de care a ținut cont, în momentul în care a făcut cunoștință cu copiii afaceristului.

‘’A fost totul atât de natural și de firesc, încât nu am simțit vreo clipă vreo presiune. Nu am încercat să iau locul nimănui, nu am forțat relația cu niciunul dintre copiii lui Cristi, ci, pur și simplu, am dezvoltat cu fiecare o interacțiune naturală și de la sine.

Dragostea de soție și cea de copii e diferită, se simte, se trăiește și se exprimă în moduri complementare, nu se pot compara’’, a declarat Valentina Pelinel, pentru VIVA!

