Celia, probleme cu inima după ce a născut! Vedeta a vorbit despre afecțiunea depistată chiar din timpul sarcinii

Celia a vorbit despre problemele de sănătate pe care le are și despre cum a reușit să își țină sub control suferința la inimă, depistată încă din timpul sarcinii.

Celia a născut la începutul anului o fetiță mult așteptată, iar de atunci artista zâmbește încotinuu. Vedeta este mai fericită ca niciodată în sânul familiei ei, iar rolul de mamă îi aduce o satisfacție enormă cântăreței.

Cu toate că sarcina nu a fost deloc una ușoară, iar fetița a cântărit la naștere 5 kg, Celia a fost o mămică extrem de curajoasă și și-a văzut cel mai mare vis îndeplinit. Cu toate acestea, artista a început să se confrunte cu anumite probleme de sănătate la nivelul inimii, încă din timpul sarcinii, iar după ce a născut, acestea s-au agravat.

Celia a vorbit recent despre problema de care suferă, și anume extrasistole ventriculare, afecțiune extrem de neplăcută, însă a reușit să găsească tratamentul potrivit. Artista i-a îndemnat, cu această ocazie, pe toți urmăritorii ei, să nu amâne vizita la medic și să ceară sfatul specialistului, ori de câte ori simt că ceva este neînregulă în corpul lor.

"Ce voiam să vă spun este că, v-am mai zis, în sarcină am avut câteva probleme cu inima. Am fost descoperita cu extrasistole ventriculare, am ajuns la 9000 de extrasistole ventriculare în trimestrul trei. (...)

Ceva probleme la inimă am și mă bucur că am descoperit o clinică bună care să ma ajute. Vă recomand să nu neglijati problemele de sănătate de la inimă și să țineți totul sub control.", a povestit Celia, pe pagina ei personală de Instagram.