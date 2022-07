Interviu Tallisker: o voce armonioasă, un suflet sensibil, ce transmite emoții pure, dincolo de orice bariere

Tallisker este o artistă din Franța, a cărei muzică se aude și în playlist-urile din România. Prin muzica ei, Tallisker transmite emoții puternice, pure, ceea ce o face să fie plăcută și ascultată de fani din întreaga lume. Vă invit să o cunoaștem împreună pe artista Tallisker și vă asigur că nu va dura mult timp și vă veți îndrăgosti de timbrul ei vocal.

Kudika.ro: Bună, Tallisker! Muzica ta sună foarte bine, iar timbrul tău vocal este unul cald, calm și plăcut. Transmiți multă liniște prin vocea ta, iar piesele tale în franceza sunt ca o pauză binevenită în agitația unei zile. Aș vrea să te cunoaștem mai bine și te-aș ruga să îmi spui cum ai ajuns în România și care sunt planurile tale muzicale pentru următoarea perioadă.

Tallisker: Bună ! Și eu mă bucur să te cunosc ! Popularitatea mea în creștere în România este o surpriză frumoasă, deoarece sunt frantuzoaica și mă așteptam să mă extind în propria mea țară. Dar single-ul meu « Somewhere » (lansat in vara anului 2021) a schimbat totul și a avut ecouri naturale în multe inimi de români. Probabil că amestecul de electro-pop și instrumentele tradiționale vechi (kamancheh, zoorna) vibrează în comunitățile care îmbrățișează muzica modernă, dar își prețuiesc și cultura populară și strămoșii. Sper că noul meu single „Cocagne” va avea un succes similar sau chiar mai mare.

Kudika.ro: Cum era Tallisker când era mică? A fost muzica o primă iubire sau ți-ai ales pe parcurs acest drum?

Tallisker: De mică, eram o visatoare, introvertită și romantică. Întotdeauna am crezut că aș putea schimba lumea, să fac din ea un loc mai fericit și să aduc magie în viața oamenilor la fel ca Amélie Poulain (ar trebui să vezi filmul dacă nu ai făcut-o). Pentru a-mi îndeplini acest vis, mă gândeam mai întâi la o carieră didactică sau umanitară, dar apoi am descoperit muzica, care a dovedit că există putere de transmitere emoțiilor si libertate de acțiune. Nesiguranța financiară este problematică, dar m-am obișnuit.

Kudika: Ce te inspiră în crearea pieselor tale?

Tallisker: Când închid ochii, pot vedea peisaje intense, momente, relații, aventuri, drame care mi-au trecut în cale și au devenit de neuitat. Toate acestea fac parte din mine și mă ajută să pun autenticitate și intensitate în compoziție. Fiecare zi ar trebui să fie dedicată creării de noi amintiri care să alimenteze această inspirație.

Kudika.ro: Cu ce artist din România ai vrea să colaborezi?

Tallisker: Întotdeauna am fost un mare fan al cantaretei INNA. Are energia și ceva special care a făcut-o populară chiar și în Franța, unde arta românească nu este prea cunoscută. Mi-ar plăcea să scriu o melodie pentru ea.

Kudika.ro: Care este publicul tău țintă? Care sunt atuurile tale din punct de vedere muzical și cu care îi cucerești la sigur pe iubitorii de muzică?

Tallisker: Presupun că publicul meu țintă sunt bărbații și femeile care își urmăresc inimile și nu creierul. Pentru că îmi urmăresc inima și nu-mi pasă de tendințele sau așteptările pieței atunci când creez o melodie. Sunt o femeie naturală, îmi împărtășesc emoțiile sincer, legătura cu ascultătorii mei este reală și cred că din ce în ce mai mulți fani apreciază această simplitate și autenticitate într-o societate complexă și superficială.

Kudika.ro: Cum se vede viața prin ochii unei artiste care călătorește, face exact ceea ce îi place, cunoaște culturi diferite și își pune amprenta în orice colț ar păși?

Tallisker: Mă simt norocoasa că am acces la atât de multă libertate, la experiențe noi și spații de creativitate. Am făcut sacrificii pentru a îmbrățișa această existență plină de culoare și boema. Apoi, călătoriile nu sunt deloc distractive. Am schimbări permanente de dispoziție având în vedere toate ororile și miracolele de care este capabilă această lume. Trebuie să iau pauze cu prietenii sau familia de la această viață rapidă pentru că sunt și foarte sensibilă.

Kudika.ro: Mesajul ultimei tale piese, Cocagne, este unul profund, unde transmiți emoție, autenticitate și oferi un îndemn către o viață trăită exact asa cum simțim. Cât de greu sau din contră ușor, este să cânți despre trăirile personale?

Tallisker: Este foarte ușor să cânți despre sentimentele personale. Atunci, dacă vrei ca cineva să simtă asta, este o mare problemă. Este nevoie de considerație și afecțiune pentru ascultător în procesul de compunere a cântecelor. Conștient sau nu, oamenii vor să prindă acel ceva mic din tine care oglindește propriile lor emoții. Amintește-ți că ego-ul tău nu este atrăgător, ci felul în care îți pasă de ceilalți. Dacă ai probleme de comunicare cu cineva, fa eforturi pentru a vorbi aceeași limbă.

Kudika.ro: Poate muzica să contribuie la o viață mai bună?

Tallisker: Muzica produce chimie în creier, iar chimia din creier produce acțiuni, decizii, sentimente, eliberare și vindecare care ne pot schimba viața. Deci 100% DA!

Kudika.ro: Un mesaj pentru toți cei care te ascultă, dar si pentru cei care urmează să te descopere în urma acestui interviu.

Tallisker: O să împărtășesc ceva intim cu tine, în legătură cu viața mea personală și luptele interioare. Dacă ești o persoana empatica ca și mine, prima persoană pe care ar trebui să o protejezi și să o încurajezi ești tu însuți. Nu ești ciudat, ești un diamant și mulți vor folosi această energie frumoasă inocentă pentru ei înșiși. Nu lăsa pe nimeni să abuzeze de asta.