Oreste, viața după televiziune! Bunic mândru și antreprenor, Oreste este total schimbat!

Viața lui Oreste s-a transformat radical, după ce acesta a renunțat la televiziune. Între timp, prezentatorul tv a devenit bunic și muncește alături de familia sa, la terasa pe care o deține în Vama Veche.

Împreună cu Liliana, soția sa, Oreste are grijă ca fiecare client care calcă pragul terasei de pe litoralul românesc să fie mulțumit și să revină cu plăcere. Prețurile varianză, astfel că o bere la halbă costă între 12 și 14 lei, iar una la sticlă între 21 și 25 de lei, scrie libertatea.ro.

„Liliana a avut ideea foarte bună de a realiza o conexiune cu generația fiicei noastre sau chiar și mai tânără. A trebuit să ne adaptăm, să învățăm de la cei mai tineri, chiar dacă material nu au venit încă și efectele la care ne așteptăm. Însă avem semnale pozitive din partea celor tineri și asta ne bucură!”, a mărturisit Oreste, pentru impact.ro.

Omul de televiziune a renunțat definitiv la aparițiile pe micile ecrane și își dedică tot timpul familiei sale. Fata lui, Sabrina Teodorescu, i-a dăruit un nepoțel, iar micuțul Iacob Alexandru, în vârstă de 4 ani, este bucuria familiei.

„În ceea ce mă privește, legătura mea cu televiziunea a fost un mariaj prea lung. Între 1994 și 2021 am fost în serviciul ei, așa că am decis de câteva luni bune că a venit și vremea în care să mă autopropun la pensie, ca să zic așa. În plus, în ultimii ani s-au schimbat foarte tare și patronii televiziunilor și nu am reușit să mai găsesc un numitor comun cu cei mai mulți dintre aceștia. Iată de ce cred că legătura mea cu televiziune s-a încheiat!

De patru ani sunt un bunic foarte fericit. Sunt tată de fată și bunic de băiat. Ca și cum ar exista mai mereu o compensație în viață. Sunt foarte mândru de nepoțelul meu, Igor Alexandru, dar el e unul dintre micile mele secrete!”, a mai spus el, pentru sursa citată mai sus.