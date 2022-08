Lia Bugnar, reacție fără perdea după ce a aflat că Anghel Damian este într-o relație cu Theo Rose

Actrița Lia Bugnar, cea care a trăit o poveste de dragoste cu Anghel Damian, a oferit primele declarații despre cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz.

Lia Bugnar, fosta parteneră de viață a lui Anghel Damian, a oferit o primă reacție după ce bârfele cu privire la cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz au ajuns și la ea. Actrița și Anghel Damian s-au iubit timp de 8 ani, iar între cei doi există o diferență de 23 de ani.

Internauții au fost surprinși să afle că Anghel Damian nu mai formează un cuplu cu îndrăgita actriță, dar și că Theo Rose nu mai este într-o relație cu Alex Leonte. Și mai mare a fost surpriza atunci când paparazzi i-au surprins pe tânărul regizor și pe artistă în timp ce se sărutau pătimaș pe stradă.

Pozele apărute în media au stârnit un val de reacții, iar apropiați ai celor doi au oferit declarații cu privire la cuplul pe care îl formează. Printre aceștia se numără și Lia Bugnar, fosta iubită a lui Anghel Damian, care a avut o reacție dură și tranșantă asupra celor întâmplate.

„Nu e genul meu de lectură și nici nu va începe să fie de-acum încolo. Eu nu sunt protagonistă a nimic, nici măcar nu știu despre ce vorbiți. În al doilea rând înțeleg că este dintr-o zonă de cancan… Scuze, am goluri mari în cultură, dar de golul de cultură cancan nu mi-e rușine.

Eu nu am făcut nicio declarație ever privind viața personală. Dacă dumneavoastră îmi arătați interviuri în care povestesc despre viața personală, eu le mănânc. Chiar nu simt nevoia să știe lumea, nu am nicio treabă cu genul ăsta de situație…”, a declarat actrița Lia Bugnar, pentru FANATIK

Actrița a mărturisit că nu a vorbit și nu va vorbi vreodată despre amănunte ce țin de viața ei personală și că își dorește să se țină depararte de cancan.

