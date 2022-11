Amna a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă! De ce a ajuns artista pe mâna medicilor?

Amna nu trece prin cea mai bună perioadă din viața sa, asta pentru că problemele de sănătate îi dau bătăi de cap. Vedeta se confruntă cu amețeli, drept pentru care s-a dus să facă câteva investigații. Artista le-a povestit familor prin ce trece în aceste momente, fiind vizibil îngrijorată.

Amna urmează să facă un RMN la coloană, dar și alte investigații pentru a afla care este cauza amețelilor cu care se confruntă de ceva timă încoace.

" Dragii mei, nu o să ghiciți unde mă aflu, pentru că nici eu nu am știut că o să mă aflu . Facem un RMN astăzi, unde vom face niște investigații. Am amețeli în ultima vreme și vedem ce se întâmplă cu coloana mea. ", a mărturisit Amna pe pagina personală de Instagram.

Artista le-a mai mărturisit internauților că este mult mai bine să previi, decât să tratezi, însă timpul liber limitat pe care îl are nu i-a permis să ajungă până acum la medic. Vedeta are foarte multe concerte și și-a neglijat sănătatea în ultima perioadă.

Amna se confruntă cu stări de amețeală de două luni de zile, iar fanii i-au urat multă sănătate și așteaptă să vadă care este diagnosticul vedetei.

"Mai oameni buni, este mult mai bine să prevenim decât să tratăm, asta știm cu toții, doar că n-ai timp, o lași pe altădată, altădată se transforma în niciodată și ajungi să te neglijezi. Ei bine, povestea fiecărui om. Azi mi-am luat inima în dinți și am mers să vedem ce se întâmplă. Am stări de amețeală de două luni de zile, dar deja s-a îngroșat gluma, plus că eu nu am treabă dacă nu dorm, parca sunt mai fresh. În ultima vreme, ce să vezi, amețeli și mă simt slăbită și am zis că trebuie să ne verificăm.", a mai adăugat artista.