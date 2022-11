Mesajul dur postat de Bebeto, după divorțul părinților săi. Anamaria Prodan s-a mândrit cu postarea fiului ei

Divorțul părinților nu este niciodată ușor pentru copii, mai ales când există acuzații de ambele părți. Bebeto, fiul Aneimaria Prodan și a lui Laurențiu Reghecampf a suferit enorm după ce tatăl său a plecat de acasă, și a ales să își scrie durerea în mod public, pe pagina lui de socializare.

Ulterior, postarea lui Bebeto a fost ștersă, asta după ce a fost preluată și de mama sa, Anamaria Prodan, care s-a mândrit cu declarațiile făcute de unicul ei băiat.

„Mama mea e nr. 1! Mama mea e Anamaria Prodan, iar eu sunt băiatul ei! M-a crescut și învățat să fiu demn și să nu cobor în lumea obscură a nenorocirilor! Sunt mândru că sunt fiul unei asemenea mame! Nu contează ce spun „looserii”! Noi sclipim și stăm drepți, trăim frumos. Fugarii care se bucură că nu își ajută copiii, că nu plătesc pensie alimentară, cei ce fac copii în afara căsniciei și apar cu fătuci cu trecut jenant, cei ce și-au distrus și furat familia, cei ce s-au făcut de râs în fața țării și și-au distrus reputația, mor încet, dar sigur! We are the best!„, a scris Bebeto, pe pagina persoanală de Instagram.