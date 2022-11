Lili Sandu, traume din copilărie! Vedeta era bătută de tatăl său, iar la maturitate a apelat la un psihoterapeut

Lili Sandu este astăzi una dintre cele mai frumoase și apreciate vedete autohtone. Cu toate că a avut un trecut tumultos, Lili Sandu a reușit să își câștige echilibrul și să își formeze familia pe care a visat-o dintotdeauna.

Cu toate că acum este o femeie împăcată cu trecutul său, vedeta a mărturisit cât de mult i-a lipsit iubirea tatălui în copilărie și cât își dorea să audă de la părintele ei un simplu "Te iubesc". Vedeta a suferit adevărate traume pe când era doar o fetiță, din cauza agresiunilor fizice pe care părintele său i le aplica.

Lili Sandu a mai povestit despre sacrificile pe care mama sa le făcea pentru a suplini dragostea tatălui. Cea care i-a dat viață a încercat să îi ofere iubirea de care avea nevoie, însă în sufletul lui Lili Sandu a existat întotdeauna un gol imens.

”Eram singură la părinți și mama încerca, de câte ori putea, să suplinească, dar e greu. Dacă nu e tata, e mai greu să-i suplinească altcineva locul. Mi-a părut rău că nu am putut să am o discuție cu el, adică lucrurile au rămas neclare cumva.

Am avut nevoie de puțină terapie ca să înțeleg anumite lucruri, pentru că mă învinovățeam. Am înțeles că nu e vina mea și că let it go. Cel mai important e să lași.

L-am acceptat așa cum a fost și am înțeles de ce a făcut lucrurile astea, de ce s-a comportat așa”, a mai dezvăluit Lili Sandu.