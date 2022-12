Florin Piersic Jr., despre dependențele din viața sa. Cum s-a lăsat de jocurile de noroc și ce viciu continuă să îl marcheze?

Florin Piersic Jr. a fost invitatul celei mai recente ediții a emisiunii "40 de întrebări", de pe KanalD, acolo unde Denise Rifai l-a descusut de toate secretele. Actorul a vorbit despre viața sa personală, familia din care provine, lucrurile care i-au lipsit în copilărie, atunci când a fost nevoit să își împartă părinții, actorii Florin Piersic și Tatiana Iekel, cu publicul de la Teatrul Național și Teatrul Mic, acolo unde cei joi jucau reprezentație după reprezentație.

O altă întrebare adresată lui Florin Piersic Jr. a fost legată de viciile sale și, mai exact, dependența de jocurile de noroc. Actorul a povestit în urmă cu câțiva ani că, din lipsă de ocupație, el a fost dependent de păcănele și își pierdea tot salariul la astfel de jocuri de noroc. Totuși, după 6 luni, Florin Piersic Jr. a renunțat definitiv la aparatele de jocuri, însă i-a rămas viciul fumatului, de care nu reușește să scape.

Vă citez: «O problemă cu care m-am confruntat a fost dependența de jocuri. Aveam 23 de ani și timp de șase luni am fost dependent de păcănele. Tot un drog e. Dracul gol». Așadar: Cum ați scăpat de dependența de păcănele?”, a spus Denise Rifai, în emisiunea pe care o moderează la KanalD.

Fiul lui Florin Piersic a răspuns sincer și a declarat că nu mai știe exact cum a reușit să renunțe la păcănele, însă probabil că nu a mai avut bani sau și-a găsit alte activități care să îl țină ocupat.

„Nu mai țin minte exact, dar știu că în alea șase luni nu am avut ocupație, nu am avut altă preocupare, nu am fost absorbit de un proiect. (…) În alea șase luni de care vorbim, era un club, o bombă undeva foarte aproape de casa unde locuiam, nu aveam mașină, nu aveam la ce să mă uit la televizor, nu aveam Netflix., nu aveam nimic de genul asta și mă duceam să joc biliard în clubul ăla și să îmi mănânc salariul la păcănele.

Și erau niște oameni acolo foarte speciali așa, parcă dintr-un film latino și unul care stătea pe scaun pe spate, scuipa pe ecranul ăla dacă nu îi veneau patru ași, și a fost cumva o școală, era o dependență de un anumit aparat, de un anumit… D-aia spun că e un drog, te obișnuiești cu suita aia, doar cu prostia aia. Și nu mai știu cum am scăpat, nu am mai avut bani sau pur și simplu a apărut ceva care… Oricum, înțelegeam că sunt pe un drum greșit”, a mărturisit actorul.