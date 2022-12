Adda și Marius Moga s-au împăcat, după ce ani la rând nu și-au vorbit unul cu altul. Cum au reușit să treacă peste supărări?

Adda și Marius Moga au ajuns la sentimente mai bune, asta după ce ani de zile cei doi nu și-au mai vorbit. Marius Moga a fost prezent la lansarea de carte a Addei, eveniment ce a avut loc în acest weekend, la Târgul de Carte Gaudeamus.

Marius Moga a dorit să îi fie aproape artistei cu care a colaborat de-a lungul timpului o bună perioadă de vreme, iar cei doi au lăsat trecutul în urmă.

Adda a mărturisit că între cei doi au fost multe orgolii și răutăți și că tot ce și-au dorit, de fapt, să facă a fost muzică. Artista recunoaște că iertarea este un sentiment vindecător și se bucură că a reușit să se împace cu Marius Moga.

„Acum câțiva ani am spus că n-o să mai calc în studioul lui. Nu am vorbit o perioada destul de lungă. Ne-am înțepat, având orgolii prea mari. Am greșit amândoi unul față de celălalt. Dar uite-ne 100 de ani mai târziu, când tot ce a rămas e doar muzică și recunoștință!”, a explicat pe Facebook cântăreața.