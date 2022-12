Alexandra Ungureanu, despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Artista s-a îngrășat 7 kilograme!

Alexandra Ungureanu și-a deschis sufletul și a vorbit despre problemele de sănătate cu care de confruntă de câțiva ani. Artista este destul de rezervată în ceea ce privește viața personală, însă acum a făcut câteva mărturisiri despre durerile pe care le resimte de o bună perioadă de timp încoace.

Artista a fost diagnosticată cu scolioza și cifoză, iar problemele de coloană vertebrală le are din cauza poziției vicioase pe care a avut-o la birou, ani la rând.

„ Am dureri lombare provocate de o postură incorectă în bancă ani de zile, pe vremea când eram la școală. Când eram mică eram foarte conștiincioasă la învățat și am petrecut ore multe la birou. Am de atunci probleme cu spatele. Am și o cifoză și o scolioză. Plus durerile lombare ulterioare, provocate de stres, dar și de antrenamentele sportive. Am nevoie acum de o recuperare.