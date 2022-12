Nicoleta Luciu va petrece Crăciunul alături de tatăl ei. Vedeta și-a iertat părintele, după copilăria grea pe care a trăit-o

Nicoleta Luciu a reușit să își ierte tatăl, după ani la rând când nu și-au vorbit. Ea și Iuliana Luciu au declarat de-a lungul timpului că au avut o copilărie dificilă, din cauza dependenței de alcool a tatălui lor. Acum. vedeta îl așteaptă pe părintele său de Sărbători, la Miercurea Ciuc, pentru a petrece momente frumoase în familie.

Ion Luciu este bucuros că va merge să își vadă fiica și nepoții, mai ales că nu s-a mai întâlnit de câțiva ani cu cei mici. Chiar dacă Nicoleta și Iuliana Luciu au suferit din cauza părintelui lor, cele două l-au ajutat întotdeauna cu bani și medicamente.

Nicoleta Luciu a încercat cu orice preț să îl facă pe tatăl ei să renunțe la alcool, ba chiar a luat-o și pe mama ei din casa unde a fost crescută. Vedeta a spus că tatîl ei este un om foarte bun atunci când nu bea, însă comportamentul lui se schimbă radical atunci când pune gura pe alcol.

„Tatăl meu bea de 30 de ani, dar am încercat să uit. De la 15 ani, am încercat să îmi umplu timpul. Am plecat să muncesc, să învăţ. (…) El locuieşte în apartamentul familiei, unde am stat eu cu fraţii mei şi cu mama mea.

Părinţii mei nu au divorţat, i-am separat eu. Le interzic să-şi vorbească, pentru că-şi fac rău. Pe mama am luat-o la mine, după ce am născut. Eu cred că le e mai bine aşa. (…)

Când e treaz, el e un om de nota 10. Îi plătim întreţinerea, îi luăm medicamente, îi mai ducem şi pachete, dar nu-i dăm bani”, spunea Nicoleta Luciu, în cadrul unei emisiuni TV, în urmă cu câțiva ani, scrie libertatea.ro.