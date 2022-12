Poveste de sarbatori: Un copil timid isi strange mama de mana. Le este frig si teama sa mearga acasa

Mama tremura, copilul este speriat si merg spre niciunde. Nimeni nu ii vede. Peste tot muzica de colinde rasuna, toata lumea se grabeste sa cumpere nimicuri sclipitoare, iar ei se gandesc unde sa mearga dupa ce magazinele se vor inchide.

Un an se apropie de final, iar altul asteapta timid dupa colt sa ne auda gandurile, sa ne vada faptele pentru a ne scoate in cale persoanele care ne pot ajuta sa devenim cea mai buna varianta a noastra.

Un batran singur, isi asteapta nepotii sa il ureze. Cat a visat la momentul in care, batran fiind, ii va intampina cu dragoste, se va bucura auzindu-le glasurile de portelan cu canta colinde. Apoi, se vor pune impreuna pe jos si ii va incanta cu povesti prafuite, snoave si amintiri cuibarite intr-un suflet pribeag, dar pline de invataminte. Asteapta degeaba batranul, pentru ca nepotii sunt plecati in tari pline de soare, unde colindele sunt inlocuite cu muzica de club. Nepotii vor fi incarcati cu cadouri scumpe, semn ca parintii se simt vinovati pentru ca nu au fost langa ei. Cadourile stralucesc incercand sa aduca lumina in sufletele lipsite de dragostea parintilor, parjolite de indiferenta la care au fost supusi tot anul. Ce poate face un cadou scump unui suflet lipsit de iubire? Nimic ar spune batranul, care stie ce spune. El a oferit dragoste, povesti si amintiri frumoase. Si-a crescut copiii in jurul mesei de Craciun, cu cozonaci si colinde. Iar ei, s-au scuturat de toate acestea pentru a-si face chip de lut din masinile scumpe si cadourile de firma.

Un copil timid isi strange mama de mana. Le este frig si teama sa mearga acasa. Sarbatorile insemna bautura, iar capul familiei se bucura din plin de licorile bahice. Odata ce a dat pe gat indeajuns pentru a-si elibera demonii, isi alunga sotia si copilul in strada. El este regele junglei si vrea sa se simta liber. Mama tremura, copilul este speriat si merg spre niciunde. Nimeni nu ii vede. Peste tot muzica de colinde rasuna, toata lumea se grabeste sa cumpere nimicuri sclipitoare, iar ei se gandesc unde sa mearga dupa ce magazinele se vor inchide.

Un pat de spital, un copil din care nu a mai ramas decat oasele si pielea care le tine unite. O mama impovarata care incearca sa il ajute sa se mute de pe o parte pe alta. Undeva se aud colinde….copilul nu le mai poate auzi, iar mamei ii curg lacrimi pe care incearca sa le ascunda. “O sa te faci bine si o sa mergi si tu cu colindul…o sa vezi…”

Suferinta este la tot pasul. Sarbatorile vin in fiecare an pentru a ne aminti ca de Craciun, calauzit de o stea, s-a nascut Fiul lui Dumnezeu, pentru a ne reda speranta. Cine are urechi de auzit, sa auda. Trebuie doar sa ne uitam in jur, sa ne lasam sufletul liber pentru a redescoperi ce inseamna cu adevarat iubirea aproapelui. Sa ne iubim pe noi, familia, prietenii, colegii si pe cei din jur. Sa ne lasam iubirea sa danseze imbatata de colinde pentru a ne face lumea mai buna. Avem nevoie de un pas, apoi de al doilea si incet, incet, lumea din jurul nostru va fi mai buna. Pentru noi, pentru parintii nostri si pentru viitorul copiilor nostri…