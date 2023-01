Trucul pe care Mirela Vaida îl folosește pentru a slăbi după sărbători

Mirela Vaida este foarte atentă la felul în care arată, mai ales că apare aproape zilnic în fața publicului ei. De îndată ce au trecut Sărbătorile, ea s-a și apucat de regimul alimentar, pentru a da jos kilogramele acumulate în exces.

Prezentatoarea tv a mărturisit că după ora 18 nu mai mănâncă nimic, iar ultima masa o ia în pauzele emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars. Cum este o gurmandă, Mirela Vaida nu se poate abține de la preparatele tradiționale de Sărbători.

O ieșire pentru mine la restaurant sau o întâlnire cu prietenii nu are cum să fie fără mâncare. Mâncarea este ceva esențial, nu m-am ferit să recunosc asta. Iubesc să mănânc, dar încerc să mănânc câte puțin din toate. Acum, singura dieta care dă rezultate la mine este să nu mai mănânc seara, după ora 18:00. Este, de fapt, și motivul pentru care eu merg cu mâncarea după mine, la muncă. La pauza publicitară de la 18 fără 10 eu am sacoșa mea cu mâncare, în platou, pe care o deschid și o mănânc acolo. De obicei, îmi trebuie două pauze ca să termin." a declarat prezentatoarea tv, pentru Spectacola.ro

„De câțiva ani, eu îmi propun să fiu într-o continuă dietă, dar nu pot. În weekenduri, dacă ieșim la o masă sau dacă avem musafiri sau suntem invitați undeva, eu nu am cum să țin dietă. Eu sunt o pofticioasă și efectiv iubesc mâncarea.

Mirela Vaida își dorește să aibă un stil de viață sănătos și să renunțe la excesele alimentare. Vedeta tv se autodisciplinează în ceea ce privește felurile de mâncare pe care le consumă. Așadar, chiar dacă s-a răsfățat de Sărbători cu mâncăruri delicioase, acum mănâncă mai controlat și, dacă nu este vreo ocazie anume, renunță la a mai lua cina.

„La mine se vede imediat și mi-am dat seama că este doar o chestiune de disciplină și mi-am propus așa: câte ocazii am eu să ies în oraș și să mănânc ceva ce nu am mai mâncat? Să spunem că o dată pe lună. Păi hai să mănânc atunci seara, dacă chiar nu se poate.

În rest, dacă nu trebuie, nu mănânc. Până la urmă, nu am mai mâncat carne, salate, dulciuri? Poți să le mănânci oricând, mănâncă-le cu prietenii, când ieșiți undeva, în rest, nu mânca, că mâncarea este aceeași. De Crăciun se mănâncă clar, dar după, dacă nu am un motiv anume, nu. Nu mai exagerez, să mănânc seara, pentru că nu am de ce”, a mai declarat îndrăgita prezentatoare tv.