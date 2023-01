Interviu Minelli - artista româncă cu impact internațional. Cum arată viața unei cântărețe cu un succes enorm în străinătate?

Cu toții am auzit melodia Rampampam, însă puțini știu că aceasta este cântată de o româncă. Minelli, pe numele ei adevărat, Luisa Ionela Luca a cunoscut succesul în adolescență, cu trupa Wassabi. Ulterior, în 2010, ea și-a dorit să atingă succesul internațional, iar de la vis la realitate nu a fost decât un pas.

Astăzi, piesele ei sunt fredonate peste tot în lume, iar Minelli se bucură de aprecierea fanilor, asta în timp ce își asumă cu brio rolul de mămică de doi, dar și de soție. Cum reuțește să le îmbine pe toate? Ne spune chiar ea, într-un interviu în exclusivitate pentru Kudika.ro.

Kudika.ro: Bună, Minelli! Ești o artistă iubită și apreciată pe plan internațional, dar și mămica a doi copii. Cum se îmbină cele două roluri pe care le ai? În toată agitația unei zile mai găsești timp și pentru tine?

Minelli: Hello :)! Reusesc cred eu sa le imbin armonios, dar asta si datorita mamei mele care de fiecare data cand am treaba sau trebuie sa plec din tara imi este alaturi si preia toate sarcinile privind copii.

Kudika.ro: Vocea ta se aude super bine în limba engleză și chiar tu ai declarat că îți place cum sună sound-ul tău în engleză. Ai în plan și piese în limba română? Te-ai gândit să cânți și în alte limbi?

Minelli: Da, voi scoate cu siguranta si piese in romana, insa numai atunci cand voi simti ca e momentul. Chiar am cateva care asteapta sa fie lansate, dar nu ma grabesc sa le scot. Da, poate voi canta si in alte limbi, pana acum am cantat in spaniola in piesa Mariola si chiar in franceza cand am tradus pentru publicul francez piesa Rampampam, care s-a bucurat de mare succes acolo.

Kudika.ro: Ai cântat în trupa de fete Wassabi, iar piesele de atunci au ajung repede la posturile de radio și tv. Cum te-a format experiența de atunci?

Minelli: A fost o perioada frumoasa, o experienta potrivita varstei de atunci, 17 ani, si in urma careia mi-am dat seama ca trebuie sa am mai multa incredere in mine, sa spun ce gandesc si sa invat sa spun si nu atunci cand nu simt sa fac ceva.

Kudika.ro: Cu ce artist internațional și autohton ți-ar plăcea să colaborezi?

Minelli: Uff, sunt foarte multi de afara, cum ar fi: Anne Marie, David Guetta, John Legend, Robin Schulz, Bruno Mars, Rita Ora, Major Lazer, Dj Snake, Sam Smith, si multi altii.

Kudika.ro: Care sunt instrumentele sau accesoriile pe care le folosești zilnic și care îți fac viața mai ușoară și/sau mai plăcută?

Minelli: Telefonul, telefonul si iar telefonul :). Il folosesc continuu pentru tot, mailuri, inregistrat idei, versuri, vizionat filme cand sunt in avion, interviuri, poze, comenzi, tot.

Kudika.ro: Piesa „Rampampam” are un succes enorm și multă lume este plăcut surprinsă să afle că aceasta este cântată de o artistă româncă. Ai dorit dintotdeauna să atingi succesul internațional sau acest lucru a venit pe parcurs? Cu ce gânduri ai plecat la drum atunci când ți-ai început cariera muzicală?

Minelli: M-am axat de la inceput pe a canta in engleza pentru ca mi-am dorit mult o cariera internationala, iar cand am inceput proiectul solo, Minelli, in 2010, asta am vrut, sa fie un proiect pentru afara. Am plecat la drum cu multe sperante si vise, am insistat cu proiectul chiar si cand simteam ca nu merge si ma bucur acum de tot ce se intampla.

Kudika.ro: Care este locul tău preferat din lume? Unde te simți cea mai iubită?

Minelli: M-am simtit foarte iubita in multe tari, dar primele care imi vin acum in minte sunt Lituania, Ungaria, Polonia, Franta si nu cred ca as putea alege doar una, ci doar sper ca iubirea aceasta sa se extinda tot mai mult :).

Kudika.ro: Știu că tu și soțul tău aveți o frumoasă și longevivă poveste de dragoste. Care este secretul unei căsnicii de durată? Este gelos soțul tău pe toți fanii pe care îi ai peste tot în lume?

Minelli: Nu stiu daca exista un secret, comunicarea conteaza mult, chiar si in contradictoriu cum mai e si la noi uneori, increderea reciproca si dorinta amandurora de a construi ceva frumos impreuna. Nu se pune problema de gelozie, mai ales pe oamenii care imi asculta muzica sau care ma admira ca si artist.

Kudika.ro: Ce îți dorești pentru anul 2023? Ce obiective ți-ai propus să atingi în noul an?

Minelli: Nu mi-am facut nici o lista pentru noul an, nu obisnuiesc niciodata sa imi fac si mai ales in zilele noastre cand uite ce se intampla. Imi doresc sa fim sanatosi, sa continui sa calatoresc cu muzica mea ca pana acum sau poate chiar mai mult, sa scot albumul in martie si poate un feat cu artist international.

Kudika.ro: Un gând pentru cititorii Kudika.ro.

Minelli: Sa se bucure de prezent, de tot ce ii incojoara si sa asculte muzica buna, cum ar fi albumul meu :).

Mulțumesc!