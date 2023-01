Declarațiile lui Florin Ristei, după ce s-a zvonit că s-a despărțit de logodnica lui, Naomi Hedman

Florin Ristei și iubita sa, Naomi Hedman au fost ieri pe prima pagină a publicaților autohtone, asta după ce s-a zvonit că s-ar fi despărțit. Cei doi se iubesc deja de doi ani, iar anul trecut s-au logodit și chiar au vorbit despre nunta de vis pe care și-o imaginau.

Ieri, însă, o postare de-a artistului i-a făcut pe internauți să se întrebe dacă el și frumoasa lui iubită mai formează un cuplu. Ristei a postat un mesaj pe social media, iar fanii s-au gândit imediat că are legătură cu povestea sa de dragoste.

Florin Ristei a făcut declarații despre presupusul zvon și a spus că mesajul se referă la noua sa piesă, pe care o va lansa în viitorul apropiat.

După XFactor, Naomi Hedman și Florin Ristei s-au apropiat din ce în ce mai mult. Artista din Marea Britanie a decis să rămână pentru moment în România, pentru a fi alături de iubitul ei.

Artistul a povestit cum viitoarea sa soție i-a schimbat viața și cum l-a ajutat să se transforme în cea mai bună variantă a sa.

„Să nu credeţi că am sechestrat-o, ci şi-a dorit şi ea să rămână aici pentru o perioadă. Viaţa mea s-a schimbat în bine, pe toate planurile. Trebuie să recunosc că am mai învăţat puţin la capitolul empatie, am experimentat nişte sentimente noi şi ceva accent englezesc. Nu ştiu exact ce a fost întâlnirea noastră, dar cred că a fost timing-ul perfect pentru amândoi. Nu cred că se putea întâmpla într-un moment mai bun”, a spus artistul.