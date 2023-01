Motivul pentru care Andreea Bălan s-a dus în India să îl întâlnească pe Sadhguru

Andreea Bălan s-a apropiat tot mai mult de o viață spirituală, iar în ultimii ani a devenit tot mai interesată de dezvoltarea personală. Recent, artista s-a întors dintr-o călătorie în India, acolo unde l-a âîntâlnit pe liderul spiritual al lumii, Sadhguru.

Alături de Andreea a mers și Loredana Groza, împreună cu fiica ei, Elena. Vedetele au făcut meditații și i-au ascultat sfaturile lui Sadhguru în ceea ce privește o viață împlinită.

Pentru Andreea Bălan a fost prima dată când a vizitat India și a fost fascinată de frumusețea locului. Inclusiv localnicii au dorit să facă poză cu artista, surprinși fiind de culoarea blondă a părului ei.

„Au vrut ei, dar eu am vrut să mă întorc la românii mei aici. Eu vreau un român. E interesant pentru indieni căci ei nu au blonde, decât dacă se vopsesc, mai ales în zona de sud a Indiei. Au fost șocați așa să vadă o femeie din Europa. Le-a plăcut să facă poze cu mine și mie de asemenea”, a povestit Andreea Bălan pentru Ego.

Artista și-a dorit de mult timp să îl cunoască pe Sadhguru, astfel că nu a mai stat pe gânduri atunci când a primit invitația în India. Ea îl ascultă pe liderul spiritual pe Youtube și spune că a învățat de la el să fie mai empatică și mai calmă.

„Ideea este că o dată în viață trebuie să ajungi cumva la ghidul tău spiritual sau la omul pe care îl admiri cel mai mult, la idolul tău. Am avut această ocazie. Eu îl ascult pe Sadhguru de un an jumătate și pur și simplu am învățat foarte multe lucruri din ceea ce povestește el pe YouTube: să fim mai buni, să fim mai calmi, să iei viața așa cum vine, să nu mai o iei personal.

Ascultând în fiecare zi, 20 de minute, m-am transformat într-un om mult mai blând, mai empatic, mai bun. Las totul să curgă, nu mă mai consum, nu o mai au personal, că asta este cel mai important, să renunț la ego”, a mai povestit Andreea pentru sursa citată.