Shakira și-ar fi instalat o păpușă-vrăjitoare pe balconul vilei, îndreptată către casa soacrei

La câteva zile după lansarea piesei Out of your league, dedicată lui Gerard Pique, acum, artista a instalat pe balconul vilei sale o păpușă vrăjitoare, îndreptată către casa fostei sale soacre, cu care este în continuare vecină.

Noua melodie lansată de Shakira a adunat peste 63 de milioane de vizualizări în doar 24 de ore. Versurile piesei sunt ironii îndreptate către fostul ei partener de viață și noua lui iubită, Clara Chia, dar și înțepături către fosta soacră, cea cu care a rămas vecină.

"M-ai lăsat vecină cu soacra, cu presa la ușă și datorii la Fisc. ” , este unul din versurile piesei Shakirei.

Acum, vedeta a aplicat o altă tactică de a-și arăta supărarea. Shakira a fost uimită să afle că fosta soacră știa de relația lui Gerard Pique cu noua iubită în vârstă de 23 de ani. Drept răzbunare, ea a instalat o păpușă-vrăjitoare, în mărime naturală, în balconul ei, făcând aluzie la mama fostului ei partener de viață.

Reacțiile fanilor la noua piesă a Shakirei

La doar 4 zile de la lansarea melodiei, Shakira a strâns o mică avere. Cu toate că mulți fani i-au apreciat versurile, au existat și critici cu privire la felul în care a ales Shakira să își ușureze sufletul.

„Noul cântec de la Shakira e plin de misoginie internalizată, pentru că ea a avut parte de o despărțire amară. Lasă-l să plece, femeie” , „Serios, Shakira? Ești foarte misogină!”, „Shakira își denigrează fostul și pe noua lui iubită, spunând: «ai schimbat un Rolex pentru un Casio». Noi suntem oameni, nu obiecte. Nu este nimic care să scuze comportamentul răutăcios față de o altă femeie. Trebuie să știi când o relație s-a încheiat”, au fost unele dintre comentariile venite chiar de la fanii săi. Citeste si: In 2023 nu mai alerga dupa lucruri de care nu ai nevoie. Iubeste-te...

