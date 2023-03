Interviu Holy Molly - Reinventarea unui artist spre drumul pe care îi este predestinat să pășească

Holy Molly face parte din generația tinerilor artiști, vocali, excentrici, muncitori și autentici. Artista s-a reinventat în urmă cu câțiva ani, iar de atunci a înceout o nouă etapă din viața sa. Te invităm să citești interviul de mai jos pentru a afla povestea artistei Holy Molly!

KUDIKA.ro: Bună, Holy Molly! Trebuie să recunosc că te știam după vechiul nume, „Miss Mary”. De ce această schimbare? A venit într-un moment reprezentativ pentru tine modificarea numelui de scenă?

Holy Molly: Schimbarea a venit in urma unei pauze de la muzică. 3 ani am facut actorie, iar cand m-am întors, nu mai eram aceeași. Mi-am luat inima în dinți și mi-am spus că voi încerca din nou, sub alt nume, cu o altă imagine, nevrând să mai știe nimeni de vechea eu. Și a funcționat!

KUDIKA.ro: De mică ți-ai dorit să cânți, iar de-a lungul anilor ai luptat pentru a-ți îndeplini visul. Când ți-ai dat seama că vrei să devii cântăreață? Cum poți caracteriza parcursul tău profesional de până acum?

Holy Molly: Dintotdeauna am știut că e cel mai mare vis al meu. Iar oamenii de care am fost înconjurată au avut o încredere oarbă în mine și m-au susținut cum au putut ei mai bine. De la părinți, profesori de pian, canto, compozitori, manageri, oameni din studio, și mai ales echipa de care sunt înconjurată azi. Am avut un parcurs sănatos, fiindcă am avut oameni sănatoși de la care să învăț mereu să evoluez.

KUDIKA.ro: Care sunt atuurile pe care trebuie să le aibă un artist? Care sunt calitățile cu care te mândrești tu, ca artist, și care te-au ajutat să ajungi până în punctul în care ești astăzi?

Holy Molly: Răbdare, dedicare, dorință oarbă, înțelegere, curiozitate. Eu cred că am avut o doză din fiecare din moment ce sunt azi aici.

KUDIKA.ro: Ce reprezintă succesul pentru tine? Ce obiective profesionale îți dorești să atingi?

Holy Molly: Succesul este un termen atât de vag, iar fiecare îl definește cum vrea. Pentru mine succesul înseamnă să fiu fericită cu ce fac. Să creez, să cânt, să ofer, să ma joc, să caut!

KUDIKA.ro: Care este piesa preferată din repertoriul tău? De unde te inspiri pentru melodiile tale?

Holy Molly: Nu știu dacă am o piesă preferată, mereu se schimbă în funcție de ce scriu. Am o piesă scrisă acum mulți ani pentru bunicul meu care nu mai e printre noi, poate aceea e cea mai sensibilă. Inspirația vine din tot ce mă înconjoară. De la muzică, oameni, situații, emoții pe care le simt, dorințe + muuuultă imaginație.

KUDIKA.ro: Cu cine ți-ar plăcea să colaborezi de la noi din țară și nu ai făcut-o încă?

Holy Molly: Am multi oameni cu care mi-ar plăcea enorm să lucrez, iar Feli mereu s-a numarat printre ei. Lista continuă cu Guess Who, Inna, Carla’s Dreams si, n-am spus asta niciodata, dar sunt mare fana Dragonu AK47!!!!

KUDIKA.ro: Cum arată o zi din viața ta? Reușești să găsești timp și pentru tine? Cum te răsfeți după o zi lungă la studio?

Holy Molly: Timpul nu e cel mai bun prieten al meu, în lumea mea lucrurile se mișcă extrem de repede. Îmi fac timp să respir uneori, să plec la mama, să fac o baie fierbinte, să citesc uneori.

KUDIKA.ro: Ai regrete? Dar doruri?

Holy Molly: Regrete și doruri sunt la fiecare etapă a vieții. N-aș da timpul înapoi și n-aș schimba nimic, învăț constant și lucrez cu mine și cu tot ce port în suflet.

KUDIKA.ro: Ce reprezintă muzica pentru tine? Ce îți dorești să reprezinte muzica ta pentru fanii tăi?

Holy Molly: Muzica e putere. Asta vreau să simtă și oamenii când mă ascultă. Fie ca e vorba de un subiect vesel sau trist, de o piesa upbeat sau low tempo, vreau să ajungă la ei puterea sentimentului că sunt aici, acum, conectați la ei.

KUDIKA.ro: Un mesaj pentru cititorii Kudika.ro.

Holy Molly: Dragilor, vă mulțumesc pentru timpul acordat să citiți aceste rânduri scrise de o fată simplă și bucuroasă că face ce face. Aveți răbdare cu voi și cu cei din jur, zâmbiți mai des și nu vă luați atât de în serios!