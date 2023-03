Irina Nicolae, poveste emoționantă despre fetița ei înger. Prin ce dramă a trecut fosta solistă de la ASIA?

Irina Nicolae și-a deschis sufletul în podcastul lui Cătălin Măruță, acolo unde a vorbit atât despre cariera profesională, cât și despre viața privată. Vedeta a vorbit cu lacrimi în ochi despre un moment delicat din viața sa, atunci când a suferit o dramă greu de descris.

Irina Nicolae a mai fost o dată însărcinată, înainte de a o avea pe micuța Scarlett, iar prima ei fetiță este acum înger. Din cauza unor malformații la inimă, primul ei copil a devenit înger și cu greu și-a revenit artista după această întâmplare.

„Scarlett nu este primul copil pe care îl am. Este a doua sarcină. Înainte de Scarlett, uite, vezi, îmi vine să plâng. Am mai avut o sarcină, tot o fetiță! Au știut prietenii foarte apropiați, și am născut indus, provocat, la cinci luni și o zi, după un travaliu foarte greu, pentru că s-au descoperit și niște probleme. M-am dus la un control în Budapesta, la un medic pe care nu îl cunoșteam. Am fost acolo și mi-a zis doctorul respectiv, eram aproape de 20 de săptămâni: «Irina, știi că aici în Ungaria trebuie să facem controlul de organe, că se face din trimestrul doi».

Am zis: «Nu știu, nu mă interesează. Mie să îmi dați niște poze, că eu am venit pentru niște poze». Voiam să văd niște fotografii, pentru că avusesem un control cu două săptămâni înainte și urma să vin acasă și am vrut să vadă mama mea, sora mea. În perioada aia eram entuziasmată, ca orice mamă. Dacă aș fi putut, m-aș fi dus în fiecare zi să văd fotografii cu ea”, a explicat Irina, în cadrul podcastului „La Măruță”.