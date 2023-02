Cu ce se ocupă acum Irina Nicolae de la ASIA? Vedeta este căsătorită cu un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă!

Reunirea trupei ASIA a însemnat un adevărat scandal pentru membrele trupei, mai ales că Irina Nicolae a fost lăsată pe dinafară. Vedeta a vorbit despre viața ei după destrămarea trupei ASIA, mai ales că a avut parte de câteva schimbări în ceea ce o privește.

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Irina a povestit cu ce se ocupă în acest moment, dar și cum este viața la Budapesta, acolo unde trăiește de câțiva ani buni, alături de soțul ei și fetița lor, în vârsta de 5 ani.

Chiar dacă este căsătorită cu Marius Vizer, om de afaceri și președinte al Federației Internaționale de Judo, Irina lucrează pe cont propriu și este designer de amenajări interioare. Artista a avut o agenție imobiliară în București, iar acum se ocupă de amenajările locuințelor.

„Eu sunt pe partea de design, că asta fac. Nu șomez acasă. Copilul e, clar, prioritatea, da“. (…) Când eram mică voiam să fiu detectiv particular. Văzusem multe filme, foarte multe filme, între timp am mai crescut și am rămas tot în sfera frumosului și îmi place ce fac foarte mult. Fac case frumoase, fac case cu suflet, este mult de muncă, lucrez cu un arhitect, lucrez cu o echipă întreagă. Eu nu vorbesc limba maghiară, dar am oameni care vorbesc engleză, arhitectul cu care lucrez și constructorul, cel puțin la proiectele astea două pe care le am. Ei finalizează partea de construcție și urmează partea mea”, a mărturisit vedeta, în podcastul lui Măruță.