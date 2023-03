Lidia Buble, sătulă de jignirile haterilor! Cum a învățat-o tatăl ei să nu pună vorbele urâte la suflet?

Lidia Buble este una dintre cele mai iubite artiste autohtone, iar fanii îi cunosc fiecare vers. Cu toate că se bucură de multe aprecieri în spațiul online, Lidia are parte și de hateri, care îi trimit adesea comentarii răutăcioase.

Artista a vorbit în emisiunea lui Teo, de la KanalD, despre jignirile pe care le-a primit de-a lungul timpului, privind forma nasului ei. Lidia a mărturisit că nu și-a pus niciodată problema că ar avea nasul mare, până când nu a văzut criticile aduse din partea haterilor. Vedeta a declarat că nu are de gând să își facă vreo modificare estetică și că se iubește exact așa cum este.

Mai mult, tatăl ei este cel care a încurajat-o și a susținut-o, dându-i sfaturi importante despre iubirea de sine.

„Eu am mai spus asta și am tot repetat, eu am aflat că am nasul mare atunci când am intrat în industria muzicală și nu înțelegeam la fiecare piesă pe care o lansam, fiecare videoclip, fiecare poză eram jignită pe tema asta. Mi-a dat Dumnezeu puterea să trec peste și că l-am avut alături pe tatăl meu care mereu a știut cum să ne crească și să ne sfătuiască: «Tati, sunteți frumoase așa cum v-a lăsat Dumnezeu». Eu niciodată nu am avut vreun complex sau vreo frustrare sau să-mi doresc să schimb ceva la mine, dar nu înțelegeam de ce îi deranjează pe cei din jurul meu, dacă pe mine nu mă deranjează.", a precizat artista, pentru TeoShow.