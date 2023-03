Care este onorariul artiștilor din România pentru concerte. Cântăreața cu tariful cel mai mare

Artiștii din România se bucură și mai mult de admirația publicului după ridicarea restricțiilor COVID-19. Concertele au devenit tot mai des organizate, iar cei mai preferați artiști din România încing atmosfera la orice eveniment festiv.

Interpreta cu cel mai scump tarif din acest an este INNA. Artista cere pentru 40-45 de minute între 17.000 și 19.000 de euro, plus TVA, pe lângă cheltuielile pentru transport. Loredana Groza este la fel de „scumpă”. Împreună cu trupa, cântăreața percepe un onorariu de aproximativ 15.000 de euro, plus TVA, pentru 45 de minute. Același tarif îl au și băieții de la Carla’s Dreams pentru mai puțin de o oră de concert live.

Pentru un show de 40 de minute cu Delia, doritorii trebuie să scoată din buzunare nu mai puțin de 12.500 de euro, iar pentru 60 de minute, onorariul artistei urcă la 15.000 de euro, tot plus TVA. SMILEY percepe o taxă de 12.000 de euro + TVA pentru un concert de 45-60 de minute de muzică live. De asemenea, cântărețul mai are și alte cerințe, precum transport, 7.5 Lei/km + TVA, cazare la hotel de minimum 4 stele.

Citește continuarea pe 9news.ro.

Vizionare placuta