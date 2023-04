La mulți ani, Antonia! Frumoasa artistă împlinește astăzi 34 de ani!

Antonia este sărbătorita zilei, iar astăzi împlinește 34 de ani. Frumoasa artistă are tot ce își poate dori și se bucură la maxim de fiecare clipă. Cu o carieră de succes, o familie perfectă care îi oferă iubire necondiționat, prieteni dragi aproape, Antonia se poate considera cu adevărat o persoană norocoasă.

Vedeta a fost asaltată de urări din partea celor dragi, mesaje de iubire și felicitări. Ea a postat câteva dintre urările primite la InstaStory, acolo unde internauții au putut să vadă cât de iubită și apreciată este Antonia și de către colegii de breaslă.

De departe cea mai frumoasă surpriză pentru sărbătorită a venit din partea iubitului ei, Alex Velea, care, alături de cei 3 copiii i-au pregătit o cină surpriză acasă, în sânul familiei.

Antonia este pasionată de sport și are mare grijă de felul în care arată. Artista se preocupă de felul în care arată și spune că motivația sa este chiar iubitul ei, care o susține mereu să facă sport și o încurajează în tot ceea ce își dorește să facă.

”Sincer, motivația mea este Alex. După cum știți, el se menține foarte bine. Are pasiunea asta pentru sală. El mi-a dezvoltat plăcerea asta cu sala și să am grijă de mine. Cu cât mai mult că am născut trei copii, asta mă motivează cel mai mult.

Am zis să încerc să arăt bine și să mă întrețin cât pot. Dupaia înaintăm în vârstă, nu putem să fim tineri toată viața noastră.”, a declarat Antonia, recent, pentru Antena Stars.