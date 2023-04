Momente grele pentru Gabriela Cristea! Ce a răspuns când a fost întrebată de tatăl ei:Mi-am luat adio, bineînțeles...

Gabriela Cristea are astăzi familia mult dorită, însă copilăria ei nu a fost deloc una ușoară. Vedeta a vorbit despre deschis despre relația pe care o are în acest moment cu tatăl și fratele ei, după tensiunile din trecut.

Prezentatoarea tv spune că tatăl ei nu și-a cunoscut nepoatele, nu își vorbesc, însă este împăcată cu acest lucru. Tot ea a mai mărturisit că a dat uitării trecutului și că tot ceea ce își dorește este sănătate, pentru a fi alături cât mai mult timp de fetițele sale.

”Nici tatăl meu şi nici fratele meu nu m-au sunat de când am rămas însărcinată a doua oară, dar nici nu este cazul. Eu sunt total împăcată cu situaţia asta. Sunt împăcată cu mine şi cu viaţa mea. Acum am tot ceea ce îmi trebuie. Îmi doresc să fiu sănătoasă. Îmi dau seama că orice obstacol aş avea voi trece peste ele. Îmi doresc să trăiesc cât mai mult şi îmi văd fetele cât mai mari”, spunea atunci moderatoareaa emisiunii Mireasa: Capriciile Iubirii pentru Revista Viva .

Gabriela Cristea mărturisea că părinții săi au pus o mare presiune pe ea și își doreau să devină balerină. Ei nu au fost de acord ca vedeta să lucreze în televiziune și nu au susținut-o în acest drum. Gabriela a avut multe de învățat din relația cu părinții săi, iar acum își dorește ca ea, la rândul său, să aibă o legătură mult mai strânsă cu Iris și Victoria.

„A fost o presiune foarte mare pentru mine. Ce am avut eu, ce am simţit eu. Mi-am luat adio, bineînţeles. Am avut o relaţie apropiată cu mama. Eu o să vreau să am o relaţie mult mai apropiată cu fiica mea. Ceva a lipsit.”, a mai spus vedeta.