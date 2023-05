Iuliana Pepene, cea mai sexy prezentatoare de știri: Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade

Iuliana Pepene este cea mai sexy prezentatoare de știri, iar în fiecare zi îi întâmpină pe telespectatori cu zâmbetul larg, de la pupitrul știrilor matinale. Vedeta are un program strict, de la care nu se abate niciodată. Cu toate că majoritatea oamenilor dorm la acea oră, frumoasa prezentatoare tv se trezește la ora 3, pentru ca la ora 5 să fie deja la redacție și să se machieze.

"În fiecare dimineață, mă trezesc la ora 3. Pare că am fusul orar inversat, pe Brazilia. Am o meserie decentă. Vin în redacție, la ora 5 mă machiez, ca la 6 să fiu live la știri.", a mărturisit IUliana Pepene, în podcastul lui Cătălin Oprișan.

Vedeta a mai vorbit și despre copilăria sa, dar și despre momentul în care a început să se îndrăgostească de domeniul auto.

"Am avut cea mai frumoasă copilărie. O perioadă superbă. Am crescut la Zărnești. Fără frați, fără surori. Ne jucam goagăle, un fel de golful lui Iohannis, dar un pic altfel. Luam capacii de la sticle, le îndreptam, se chemau beroase. Dădeam cu o bilă de rulment, cu degetul, și le dărâmam. Făceam și chestii cu carbit. Am fost cea mai bună la sprint în liceu, dar părinții nu mă lăsau să particip la competiții. Dar am rămas bună la fugă."a a mai spus Iuliana.