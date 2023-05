Roast-ul Andreei Bălan la IUmor: replici dure și ironii pentru jurați. Ce i-a adresat lui Cheloo i-a surprins pe telespectatori!

Andreea Bălan a pășit pe scena IUmor, în ediția difuzată în această duminică, și a pregătit un roast pentru jurații emisiunii. Ea a venit cu textul învățat de acasă, spre plăcuta surprindere a celor prezenți, mai ales că majoritatea vedetelor citesc textul de pe foaie.

Primul pe care l-a luat artista în vizor este Cheloo, pe care nu l-a uitat pentru melodia Playback, pe care a lansat-o în urmă cu mai mulți ani. În respectiva piesă, Cheloo a ironizat trupa Andre, iar acum Andreea Bălan și-a luat revanșa.

„Cheloo, n-am uitat când cântai alături de trupa ta instrumental-vocală, Paraziții, celebrul hit Playback când certai mai multe formații, inclusiv pe noi, Andre. Recunosc, am mai făcut și playback în trecut, dar acum, uitați… am rezistat! Am o familie, sunt mămică, am făcut autostopul în America Express, merg pe patine, fac acrobații… Acum, după 20 de ani, uită-te la tine, dragă Cheloo. Suntem față în față, în continuare în viață și tot așa cum spuneai pe vremuri… Chiar, cine te mai ascultă? Ce faci tu în juriu poate să facă și o surdomută!”, a spus Andrea Bălan, cu zâmbetul pe buze.