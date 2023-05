Teama care o împiedică pe Hailey Bieber să facă un copil: Plâng din cauza asta tot timpul!

Hailey Bieber și Justin Bieber formează unul dintre cele mai urmărite cupluri de peste ocean. Celebritatea nu le-a adus întotdeauna lucruri bune, ba din contră, iar cei doi au fost nevoiți să facă față presiunii media, dar și criticilor din mediul online.

Modelul în vârstă de 26 de ani a mărturisit recent că anul în curs este unul dintre cei mai grei pe care i-a trăit, asta după ce fanii Selenei Gomez au asaltat-o cu numeroase reproșuri și chiar amenințăti cu moartea. Mai mult, soția lui Justin Bieber a avut și câteva probleme serioase de sănătate, care i-au accentuat anumite frici pe care le avea.

Totuși, mariajul cu Justin Bieber este cât se poate de solid, astfel că cei doi nu ezită să își arate dragostea cu fiecare ocazie. Recent, Hailey Bieber a vorbit despre posibilitatea de a-și mări familia și a deveni mămică. Vedeta a mărturisit că îi este teamă să crească un copil în atenția publicului.

„Efectiv plang din cauza asta tot timpul! Imi doresc copii atat de mult, dar mi se face teama. Este suficient ca oamenii spun tot felul de lucruri despre sotul meu sau prietenii mei. Nu imi imaginez cum ar fi sa confrunt oameni care spun lucruri despre un copil. Ce putem face este sa ne dam silinta sa il crestem cat mai bine, sa se simta iubit si in siguranta”, a spus Hailey, citata de Mail Online.

Hailey Bieber s-a confruntat cu hate-ul venit din partea fanilor Selenei Gomez și a făcut un apel pentru conștientizarea sănătății mintale.

Din păcate, nici problemele medicale nu au ocolit-o pe iubita lui Bieber. După ce a suferit un accident vascular tranzitoriu, Hailey a aflat că are un chist ovarian de mărimea unui măr.

„A doua zi dupa ce am fost internata, informatia era deja pe internet. Am vrut sa vorbesc despre ce s-a intamplat, cu cuvintele mele, pentru ca foarte multi oameni faceau presupuneri. Daca lasi astfel de lucruri sa te reduca la tacere, le permiti oamenilor sa dicteze cum iti traiesti viata. Uneori tot ce imi doresc este sa ma izolez, pentru ca imi spun ‘Daca oamenii asa simt, poate ar trebui sa stau in casa.’ Dar nu sunt acel gen de persoana”, a mai precizat modelul