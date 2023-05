Ce se va întâmpla cu premiul de 120.000 de euro pe care Rareș Prisăcariu l-a câștigat? Părinții ai luat decizia!

Rareș Prisăcariu a câștigat ediția din acest an a emisiunii "Românii au talent". Micuțul în vârstă de doar 7 ani a impresionat publicul cu talentul său de orator, drept pentru care a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor.

Rareș Prisăcariu a câștigat premiul în valoare de 120.000 de euro, iar părinții lui au spus ce va face fiul lor cu această sumă. Gina Prisăcariu, mama lui Rareș, a mărturisit că vor investi banii în educația fiului lor.

Mama lui Rareș a vorbit și despre emisiunile la care a mai participat fiul ei. Multă lume i-a acuzat pe părinții micuțului că l-au îndemnat să meargă la tv, însă Gina Prisăcariu a declarat că el a fost cel care și-a dorit să vină în fața micilor ecrane. Rareș Prisăcariu a apărut în emisiunea lui Virgil Ianțu, la Fuego, la TVR 2, dar și „La Măruță”, la PRO TV.

„Lumea nu are de unde să știe, dar Rareș al nostru nu merge decât la emisiunile sau la concursurile pe care el și le alege. Noi nu-l influențăm. Așa s-a întâmplat și la în cazul emisiunii «Românii au talent». Nu noi, părinții, am făcut presiuni asupra lui, ci el a dorit să meargă. El și-a dorit să fie acolo! Și mai trebuie spus că nu ne-am imaginat vreodată că va reuși să ajungă în postura de a fi câștigător! Nu au existat așteptări”, a adăugat Gina Prisăcariu.

Întrebată cum le va schimba viața reușita fiului lor, mama lui Rareș a mărturisit că vor încerca să rămână aceiași oameni.

Rareș Prisăcariu a avut o mare dorință după terminarea concursului. Băiețelul și-a dorit câteva cărți și un joc Lego, pe care părinții l-au cumpărat imediat.

„Și-a dorit foarte mult un joc de lego și câteva cărți. Ca atare, în weekend asta am făcut. Am mers și am cumpărat acel joc de lego mult dorit. Nu se pune chestiunea ca Rărășelul nostru, puiul nostru, cum îl alintăm, să nu aibă parte de tot confortul material din partea noastră!”, a mai declarat Gina Prisăcariu, pentru Playtech.