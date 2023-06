Șerban Copoț își continuă studiile la 41 de ani. Cum este viața de student: Acum fac o specializare pe...

Serban Copoț a luat o decizie importantă pentru el și pentru viitorul lui. Acesta a decis să își continue studiile, în ciuda faptului că are deja 41 de ani. Cum este viața de student pentru el!

Șerban Copoț este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de la noi din țară, având ani buni de carieră în spate. Fostul membru al trupei „Animal X” nu are succes doar pe plan profesional, ci și pe plan personal, având o soție frumoasă și doi copii pe care îi iubesc și pentru care sunt în stare de orice. Familia este și a fost mereu foarte importantă pentru el, dar asta nu înseamnă că nu își găsește timp pentru el.

Astfel, în ideea aceasta, el a decis să se înscrie la o facultate și să continue studiile, deși unii oameni au fost de părere că, poate, nu mai are tocmai vârsta potrivită pentru a face acest pas. Nu au contat afirmațiile de genul acesta pentru el, ci a considerat că viața de student îi va prinde bine și la cei 41 de ani pe care îi are. Șerban Copoț a dezvăluit că are studii în domeniul Protecției Mediului și vrea să meargă pe aceeași specializare. De asemenea, prezentatorul este președintele unei asociații din domeniul protecției mediului, încă din2006, iar un motiv cu care se poate lăuda este că a lansat alături de ONG-ul din care face parte primul calculator de nișă de CO2 din sud-vestul Europei.

