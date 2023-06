După ce a fost diagnosticată cu o boală autoimună, Anca Țurcașiu a făcut schimbări drastice în alimentație.Ce consumă acum?

Anca Țurcașiu și-a schimbat radical stilul de viață, după ce a renunțat să mai consume anumite alimente. Vedeta a primit un diagnostic dur de la medici, care au diagnosticat-o cu o boală autoimună.

Acum, vedeta nu mai consumă carne, lactate, fructe, zahăr sau făinoase și spune că a învățat să trăiască mâncând mai puțin. Acest lucru i-a adus numeroase beneficii, după cum chiar ea a declarat în podcastul Adinei Alberts.

„Eu am renunțat să mănânc carne la 20 de ani, pentru că m-am născut o persoană căreia nu i-a plăcut carnea. Eu nu am fost carnivoră de când mă știu. Mama m-a forțat să mănânc carne toată copilăria, a fost un chin pentru mine și, când am plecat de acasă, la 20 de ani, evident că nu am mai mâncat, adică natural, nu pentru că iubesc animalele sau cum declară alții”, a declarat Anca Țurcașiu în cadrul podcastului realizat de medicul estician Adina Alberts.

După ce analiza ATPO nu a ieșit bine, vedeta a aflat că suferă de tiroidita Hashimoto. Cu ajutorul alimentației, Anca Țurcașiu a declarat că a reușit să își rezolve problemele de sănătate.

Să știi că am rezolvat această problemă eliminând lactatele din alimentație. Adică chiar am rezolvat-o natural, nu m-a mai durut nimic. Și nu am mai mâncat de atunci până astăzi. Deci nu mănânc carne, nu mănânc lactate. Am avut vreo doi ani în care nu am mâncat nimic produs animal, dar am făcut foarte mult sport, am făcut fitness și am fost împinsă de la spate să revin să mănânc măcar ouă, măcar pește. Și mănânc ouă și pește, dar nu sunt mare amatoare”, a mai spus Anca Țurcașiu, care are o dietă bazată pe legume.