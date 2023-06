Cadoul prețios primit de Theo Rose din partea mamei lui Anghel Damian

Theo Rose a devenit pentru prima dată mămică, în urmă cu două zile. Vedeta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, pe nume Sasha Ioan. Internauții, dar și vedetele au felicitat-o pe frumoasa mămică și i-au făcut cele mai calde urări.

În ziua în care a născut, Theo Rose a intrat în direct cu Cătălin Măruță, care a felicitat-o pentru naștere și pentru micuțul pe care l-a adus pe lume. Artista a mărturisit că a primit un cadou special din partea mamei iubitului său, și anume o piatră prețioasă.

„A fost foarte bine (n.r. – despre naștere), nici nu mă așteptam să fie așa bine. E fericit tare (n.r. – bebelușul), ia uite a început să gângurească pe aici. Cred că tata o să zică prima dată, că din ce văd așa, are ochii lui. 9:17 a fost ora exactă a nașterii. Am născut prin cezariană, pentru că așa mi-a indicat doamna doctor. A fost o naștere relaxată!

Eu nouă luni m-am pregătit să nasc natural, dar cu puțin timp înainte s-au sesizat niște riscuri. Copilul e mare, e zdravăn, are 3,8 kg și 54 cm. E și înalt, ca taică-său. E foarte cuminte. A dormit până acum. Acum, probabil că i s-a făcut foame. L-am hrănit deja de două ori.”, a spus Theo Rose, despre fiul ei nou-născut.